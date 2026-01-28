Daniel Garza Tobón instala obra fotográfica en el Aeropuerto de Monterrey

El Aeropuerto Internacional de Monterrey se convirtió en un nuevo espacio de exhibición para la obra del fotógrafo Daniel Garza Tobón, quien concluyó la instalación de una serie de fotografías de gran formato dedicadas a paisajes emblemáticos de Nuevo León, con imágenes que van desde vistas aéreas hasta escenas nocturnas y panorámicas urbanas.

A través de un video, el autor compartió que la muestra incluye acrílicos de gran formato con fotografías del Cerro de la Silla, el Cerro Mitras y la zona de Chipinque, así como una panorámica aérea que retrata uno de los íconos naturales más representativos del estado. “Mis fotos de Nuevo León, miren esa panorámica aérea del Cerro de la Silla”, comentó.

Entre las piezas destaca también una imagen de la Vía Láctea captada desde el Cerro Potosí, en el municipio de Galeana. Además, se seleccionaron piezas de una selección de colibríes de Nuevo León presentada como collage, a partir de su libro Colibríes de México, uno de los trabajos editoriales más conocidos del fotógrafo.

La muestra incluye además imágenes del Cañón de la Huasteca, en Santa Catarina; del Cerro del Obispado; así como una fotografía clásica de Monterrey con el Cerro de la Silla y edificios de la zona de San Pedro. También forma parte de la exposición una toma aérea del Estadio BBVA y una panorámica titulada La ciudad de las montañas, donde se aprecian el Cerro de la Silla, Mitras, Chipinque y la Sierra Madre.

Garza Tobón habló sobre la relevancia de que su obra se exhiba en un espacio de alta afluencia. “Estoy súper emocionado de que mi obra esté en un lugar tan concurrido, tan importante”, expresó, al señalar que el de Monterrey es el tercer aeropuerto del país donde se presentan sus fotografías, después de las terminales de Saltillo y Toluca.

El fotógrafo agradeció el interés del público por su trabajo y recordó que, además de las exposiciones, su obra también se difunde a través de libros y piezas solicitadas por coleccionistas y seguidores de su fotografía de naturaleza y paisaje.