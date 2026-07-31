Danza y acrobacia impulsan una nueva generación de talentos en Ocampo, Coahuila

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    Danza y acrobacia impulsan una nueva generación de talentos en Ocampo, Coahuila
    Más de 40 niñas y niños iniciaron su formación en la nueva Academia Municipal de Acrodanza en Progreso, Coahuila. CORTESÍA

El programa inició con una matrícula superior a los 40 participantes y prevé consolidarse como una opción de formación permanente

OCAMPO, COAH.- Más de 40 niñas y niños de Ocampo, Coahuila, comenzaron una nueva etapa de aprendizaje con el arranque de la Academia Municipal de acrodanza, una disciplina que combina elementos de la danza, la gimnasia y la acrobacia, y que busca convertirse en una alternativa para el desarrollo físico y artístico de la infancia en este municipio.

El inicio del proyecto amplía la oferta de actividades recreativas para menores de edad en una región donde las opciones de formación especializada suelen ser limitadas. Además de fomentar la actividad física, la acrodanza es reconocida por fortalecer habilidades como el equilibrio, la coordinación, la flexibilidad y la expresión corporal.

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Especialistas consideran que este tipo de disciplinas también favorecen el desarrollo emocional y social de quienes las practican, al promover la confianza, la concentración, la disciplina y el trabajo en equipo desde edades tempranas.

La academia inició con una matrícula superior a los 40 alumnos, quienes participarán en sesiones orientadas al aprendizaje progresivo de técnicas acrobáticas y coreográficas, adaptadas a las capacidades de cada grupo. La práctica también contribuye a mejorar la condición física y los hábitos saludables entre niñas y niños.

En los últimos años, la acrodanza ha registrado un crecimiento importante en distintas entidades del país, impulsada por academias y escuelas que han encontrado en esta disciplina una herramienta para desarrollar el talento artístico sin dejar de lado la preparación deportiva.

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El interés que despertó el arranque de la academia refleja una creciente demanda por espacios de formación distintos a los tradicionales. Si la respuesta de las familias se mantiene, el proyecto podría ampliar su cobertura con nuevos grupos y futuras presentaciones que permitan a los alumnos mostrar los avances alcanzados durante su preparación.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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