Darán 261 millones a partidos para operar elección del 2027 en Coahuila; 43 más que en la última elección de Alcaldes

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    Darán 261 millones a partidos para operar elección del 2027 en Coahuila; 43 más que en la última elección de Alcaldes
    El monto aprobado representa un incremento de 43 millones 826 mil 810 pesos respecto al financiamiento destinado a la elección municipal de 2024. ESPECIAL

Los recursos se destinarán a las actividades ordinarias, específicas y de campaña de los partidos que participarán en la elección

El Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) aprobó la distribución del financiamiento público que recibirán los partidos políticos para operar la elección que renovará a las 38 presidencias municipales de Coahuila.

Previo a presentar la solicitud del presupuesto a ejercer en el próximo año, el Instituto Electoral de Coahuila definió cómo será distribuido el recurso público para el próximo 2027, los partidos políticos locales continuarán operando y desarrollando las actividades para conquistar el voto de los coahuilenses.

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El presupuesto aprobado para distribuir entre los institutos locales para el total de las actividades; es decir, ordinarias permanentes, específicas y de campaña, asciende a los 261 millones 602 mil 810 pesos, que significan el 40 por ciento del presupuesto total solicitado por el IEC ante el Congreso del Estado.

De acuerdo con los registros, este presupuesto, incrementó en 43 millones 826 mil 810 pesos en comparación con la última elección de alcaldías en 2024 de los cuales, 192 millones 355 mil pesos serán entregados para actividades ordinarias; es decir, los arriendos, salarios y contrataciones para subsistir en la entidad.

El proyecto de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, también contempla que otros cinco millones 770 mil 650 pesos se irán a actividades específicas, mientras que otros 62 millones 323 mil 22 pesos se irán especialmente a las campañas que empezarán a partir del mes de abril.

El dinero se distribuirá conforme a la votación obtenida en la última elección de diputados de este 2023, por lo que para actividades ordinarias, se estima que el PRI tendrá 86 millones 538 mil pesos, el PT 16 millones 420 mil, la UDC 16 millones 956 mil, Morena 44 millones 669 mil, Nuevas Ideas 20 millones 78 mil pesos, y los partidos Somos y PAZ de nueva creación, tendrán financiamiento público por tres millones. 847 mil pesos en ambos casos.

Para actividades específicas propone el proyecto avalado que al PRI se le entreguen dos millones 605 mil pesos, al PT 414 mil, a UDC 430 mil, a Morena un millón 296 mil, a Nuevas Ideas 528 mil, ya Somos y PAZ 247 mil pesos.

En el caso de las actividades de campaña, la Comisión recordó que la Ley establece, que para este tipo de financiamiento, se debe incluir un monto a distribuir para los partidos nacionales que vayan a participar en la contienda, así como para los candidatos independientes.

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Por fin, el PRI será acreedor de 25 millones 960 mil pesos, el PT de cuatro millones 926 mil pesos, la UDC cinco millones 86 mil pesos, Morena 13 millones 400 mil pesos, Nuevas Ideas seis millones 23 mil pesos, y los partidos de nueva creación, así como el PAN, PVEM, Movimiento Ciudadano, México Avante Coahuila y los independientes, gozarán de un millón 154 mil pesos de financiamiento.

En el mismo acuerdo, el Consejo aprobó que los topes de cuotas de aportaciones privadas que gocen los partidos durante el año de la elección, no pueden exceder el 40% del total del financiamiento de los conceptos de actividades ordinarias y de campaña.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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