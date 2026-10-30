Darán 261 millones a partidos para operar elección del 2027 en Coahuila; 43 más que en la última elección de Alcaldes

Previo a presentar la solicitud del presupuesto a ejercer en el próximo año, el Instituto Electoral de Coahuila definió cómo será distribuido el recurso público para el próximo 2027, los partidos políticos locales continuarán operando y desarrollando las actividades para conquistar el voto de los coahuilenses.

El Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) aprobó la distribución del financiamiento público que recibirán los partidos políticos para operar la elección que renovará a las 38 presidencias municipales de Coahuila.

El presupuesto aprobado para distribuir entre los institutos locales para el total de las actividades; es decir, ordinarias permanentes, específicas y de campaña, asciende a los 261 millones 602 mil 810 pesos, que significan el 40 por ciento del presupuesto total solicitado por el IEC ante el Congreso del Estado.

De acuerdo con los registros, este presupuesto, incrementó en 43 millones 826 mil 810 pesos en comparación con la última elección de alcaldías en 2024 de los cuales, 192 millones 355 mil pesos serán entregados para actividades ordinarias; es decir, los arriendos, salarios y contrataciones para subsistir en la entidad.

El proyecto de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, también contempla que otros cinco millones 770 mil 650 pesos se irán a actividades específicas, mientras que otros 62 millones 323 mil 22 pesos se irán especialmente a las campañas que empezarán a partir del mes de abril.

El dinero se distribuirá conforme a la votación obtenida en la última elección de diputados de este 2023, por lo que para actividades ordinarias, se estima que el PRI tendrá 86 millones 538 mil pesos, el PT 16 millones 420 mil, la UDC 16 millones 956 mil, Morena 44 millones 669 mil, Nuevas Ideas 20 millones 78 mil pesos, y los partidos Somos y PAZ de nueva creación, tendrán financiamiento público por tres millones. 847 mil pesos en ambos casos.

Para actividades específicas propone el proyecto avalado que al PRI se le entreguen dos millones 605 mil pesos, al PT 414 mil, a UDC 430 mil, a Morena un millón 296 mil, a Nuevas Ideas 528 mil, ya Somos y PAZ 247 mil pesos.

En el caso de las actividades de campaña, la Comisión recordó que la Ley establece, que para este tipo de financiamiento, se debe incluir un monto a distribuir para los partidos nacionales que vayan a participar en la contienda, así como para los candidatos independientes.