De la joyería al territorio; los ocho pueblos mágicos de Coahuila en una hebilla para el gobernador Manolo Jiménez

Primero hubo metal, herramientas y manos trabajando sobre una mesa. Todavía no estaban la vid de Parras, las pozas de Cuatro Ciénegas ni los bosques de Arteaga. Tampoco brillaba el pequeño diamante que terminaría marcando un punto preciso del mapa: Saltillo. “Vamos a hacer una hebilla vaquera para el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez. Ahí les va”, anuncia HB Jewelers al comienzo del video con el que documentó la elaboración de la pieza.

Con Fortunate Son, de Creedence Clearwater Revival, como música de fondo, comienza la transformación. Entre herramientas, calor y metal, las imágenes muestran cómo se trabajan los componentes, se perfilan formas, se suavizan superficies y aparecen los relieves que finalmente integrarán algo que el taller nunca había realizado: una hebilla vaquera. COAHUILA EN PLATA Y ORO La pieza fue elaborada en plata .925 con detalles en oro de 10 quilates. El contorno de Coahuila ocupa el centro, acompañado por las inscripciones “COAHUILA” y “PA’ DELANTE”, mientras ocho pequeñas estampas distribuidas a su alrededor representan a cada uno de los Pueblos Mágicos del estado. Guerrero aparece en la fachada histórica de la Misión de San Bernardo; Candela, en una candelilla humeante; Múzquiz, a través de sus minas, y Arteaga, mediante sus bosques. Del otro lado están las pozas de Cuatro Ciénegas, la vid y las uvas de Parras, el tradicional pan mamón de Viesca y una huella de dinosaurio por General Cepeda.

Arquitectura, minería, naturaleza, gastronomía, tradición vitivinícola y paleontología quedan así condensadas en unos cuantos centímetros de metal. Un último detalle completa la geografía de la pieza: sobre el mapa, un pequeño diamante señala la ubicación de Saltillo. “Y este es el resultado final. Una hebilla 100% coahuilense”, explica el creador al mostrar el trabajo terminado. DE LAS MANOS AL BRILLO El reel permite seguir buena parte del proceso artesanal. La plata aparece primero opaca y marcada por el trabajo; pequeñas piezas son intervenidas individualmente, se aplica calor y distintas herramientas sirven para cortar, desbastar, detallar y pulir hasta definir la composición.

Las imágenes también muestran el trabajo sobre el reverso y el mecanismo que permite llevarla en un cinturón, antes de las últimas etapas de limpieza y acabado. Poco a poco desaparecen las marcas del proceso, la plata recupera el brillo y los detalles dorados comienzan a contrastar sobre la superficie.

Para HB Jewelers, el encargo tuvo además una particularidad: era la primera vez que el taller hacía una hebilla. “Esta es la primera hebilla que hacemos. Espero le guste mucho al gobernador”, señala el creador al final de la grabación. La pieza quedó destinada a Manolo Jiménez Salinas, pero su diseño eligió contar algo más que el nombre de quien la portará: convirtió ocho rincones de Coahuila en pequeños relieves y dejó a Saltillo convertido en un destello sobre el mapa.