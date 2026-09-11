Torreón: Fanny cumpliría 38 años; su madre mantiene la esperanza de encontrarla

TORREÓN, COAH.- En un escenario distinto, hoy habría pastel, felicitaciones, fotografías recientes y un festejo en el hogar de los Sánchez-Viesca Ortiz. La realidad, sin embargo, permanece marcada por una ausencia que se prolonga desde hace más de dos décadas. Silvia Stephanie Sánchez-Viesca Ortiz, conocida cariñosamente como “Fanny”, cumpliría este día 38 años. Para su madre, Silvia Ortiz de Sánchez-Viesca, el paso del tiempo no ha borrado su imagen, el timbre de su voz ni los momentos compartidos con aquella joven cuya desaparición modificó el rumbo de su familia.

Han pasado más de 21 años desde aquella noche del 5 de noviembre de 2004 en que Fanny no volvió a casa. Desde entonces, cada cumpleaños se convirtió para su familia en una fecha marcada por la añoranza, la exigencia de respuestas y la esperanza de volver a encontrarla. “Media vida truncada por los de siempre, personas indeseables que cuando los pillan se les llena la boca clamando por sus derechos; derechos que poseen los malos y no las víctimas”, manifestó Silvia Ortiz al recordar a su hija en esta fecha. Detrás de cada fotografía impresa, de las lonas desplegadas durante las brigadas, de los boletines compartidos de manera constante y de los incontables diálogos con la prensa permanece el deseo de una madre de volver a abrazar a su hija. Para Silvia Ortiz, Fanny es mucho más que uno de los rostros asociados con la lucha contra la desaparición en La Laguna. Es su hija, la joven que tenía aspiraciones, afectos, metas y un porvenir por delante, pero también la ausencia que llevó a una madre a convertirse en buscadora.

A raíz de su desaparición, Silvia y su esposo, Óscar Sánchez-Viesca, emprendieron una búsqueda que los llevó a visitar instituciones, exigir respuestas, distribuir fotografías y seguir cualquier indicio que pudiera conducirlos hasta Fanny. Las labores se extendieron por distintas regiones del país e incluso alcanzaron territorio estadounidense, sin que hasta ahora exista información definitiva sobre su paradero. Con el paso de los años, Silvia Ortiz extendió su labor hacia otras familias que atravesaban situaciones similares y asumió la dirigencia de Víctimas por sus Desaparecidos en Acción (Vida), agrupación desde la que ha participado en búsquedas en campos, brechas y predios despoblados. Aunque esa labor adquirió una dimensión colectiva, en cada búsqueda permanece también la esperanza personal de encontrar alguna señal que conduzca hasta Fanny. Este cumpleaños volvió a traer consigo los recuerdos y el deseo que Silvia ha mantenido durante más de dos décadas: abrazar nuevamente a su hija.

Mediante un mensaje dedicado a Fanny, su madre también le pidió perdón por no haber conseguido encontrarla hasta ahora. “Dios, ten piedad y toca los corazones de quienes saben y tienen la verdad. Te imploramos, dile al oído que la buscamos, que la amamos, cuídala donde quiera que esté”, escribió.

El caso de Silvia Stephanie se convirtió con los años en uno de los referentes de la desaparición de personas en La Laguna. Para su familia, sin embargo, permanece lejos de ser solamente un expediente, una estadística o un registro: representa una hija ausente y una búsqueda que continúa abierta. Este 11 de septiembre, Fanny cumpliría 38 años. A más de dos décadas de su desaparición, Silvia Ortiz mantiene la convicción que ha guiado su camino desde noviembre de 2004: continuar buscándola hasta conocer la verdad y poder volver a abrazarla.

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