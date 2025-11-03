Debe México aumentar 52% entregas de agua a EU para ponerse al corriente en 5 años

Para cumplir con la deuda de agua que tiene con Estados Unidos, según el tratado de 1944, en los próximos cinco años México tendrá que incrementar 52 por ciento el volumen anual de entregas del Río Bravo, ante el reto que representa la reducción del caudal del afluente y la sequía.

Tras vencer el 24 de octubre el plazo para entregar el volumen del ciclo quinquenal 2021-2025 del Tratado de Aguas de 1944, México le quedó a deber a Estados Unidos cerca de mil 132 millones de metros cúbicos de agua, volumen que se deberá sumar a las entregas del próximo ciclo 2026-2030, que es de 2 mil 158 millones de metros cúbicos.

Para asegurar la entrega de esa cantidad, México debe promediar 431.72 millones de metros cúbicos al año, sin embargo, con el rezago y el volumen comprometido en el próximo ciclo quinquenal, de 2026 a 2030 deberán promediar 658.12 millones de metros cúbicos, es decir, un 52 por ciento más.

Desde inicios de 2025, el Gobierno de México justificó que la sequía en el norte de México fue factor para no cumplir con las entregas. El trato establece que, ante ese escenario, los volúmenes pendientes se acumulan al siguiente periodo de cinco años.

ESCASEZ EN CUENCA

Un estudio del Buró de Reclamaciones de Estados Unidos, publicado en agosto de 2025, evidencia las prolongadas condiciones de escasez en la cuenca del río Colorado para 2026, desde donde Estados Unidos envía agua a México.

Sin embargo, nada se menciona del Río Bravo. El factor crítico que dispara las reducciones es la proyección de la elevación del Lago Mead: se espera que al 1 de enero de 2026, la elevación se sitúe en 1,055.88 pies.

Los usuarios de la cuenca baja del río Colorado en Estados Unidos, que comprenden Arizona, California y Nevada, enfrentarán un esfuerzo de conservación sin precedentes.

Para 2026, los estados de la cuenca baja de Estados Unidos tendrán un combinado total de reducción y ahorros de agua de aproximadamente mil 604 millones de metros cúbicos.

Conforme al Tratado de Aguas de 1944 y a las Actas 323, que se firmaron en 2017 y en 2024 respectivamente, el programa inicial de la asignación anual de México del río Colorado en 2026 será de mil 668.4 millones de metros cúbicos de agua.

La comisión destacó que los acuerdos de conservación, reducción de asignaciones y ahorros recuperables son producto de la cooperación entre México y Estados Unidos en el río Colorado que data desde 2007. Este compromiso compartido busca atender el potencial de reducciones sin precedente.

Los administradores del agua de México y de Estados Unidos continuarán reuniéndose con la meta de identificar potenciales acciones futuras para atender los efectos de las prolongadas condiciones de escasez en la cuenca.

En ese marco, investigadores del Foro Permanente de Aguas Binacionales han planteado que el tratado de 1944 debe analizarse y reestructurarse para que pueda adecuarse a las nuevas necesidades ambientales.