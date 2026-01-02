Decomisan en Torreón droga por 326 mil pesos

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México dio a conocer que el pasado martes se desplegaron operativos simultáneos en diversas entidades del país, los cuales derivaron en detenciones, cateos y el aseguramiento de armas de fuego cortas y largas, así como distintos tipos de droga en Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Michoacán, Sinaloa, Veracruz y Yucatán.

En el caso de Coahuila, las acciones se concentraron en el municipio de Torreón, donde personal del Ejército Mexicano, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, ejecutó un cateo en un inmueble. Durante la intervención se logró el aseguramiento de un arma larga, siete armas cortas y 1.25 kilogramos de metanfetamina, cuyo valor estimado en el mercado asciende a 326 mil pesos, de acuerdo con información oficial.

Las autoridades señalaron que estos resultados forman parte de la estrategia de combate al crimen organizado y al tráfico de drogas, mediante acciones de inteligencia y operativos conjuntos entre fuerzas federales y estatales.

En Jiquipilas, Chiapas, elementos de la Guardia Nacional, Ejército, Fiscalía y Policía Estatal detuvieron a 4 personas, a quienes se les aseguraron 4 armas largas, 14 cargadores, 350 cartuchos útiles, diversas dosis de droga, 5 chalecos tácticos, ponchallantas y un vehículo.

Mientras tanto, en Culiacán, Sinaloa, específicamente en el fraccionamiento Portalegre Residencial II, personal del Ejército cateó un inmueble donde se decomisó un fusil Barrett, 3 ametralladoras, 9 armas largas, siete armas cortas, 74 cargadores, 5 mil 682 cartuchos, un casco antifragmentos, 2 chalecos tácticos, 4 placas balísticas y un vehículo con reporte de robo y blindaje artesanal.

El Gabinete de Seguridad destacó que estos operativos continuarán realizándose de manera permanente en distintas regiones del país, con el objetivo de debilitar las estructuras criminales, reducir la circulación de armas y drogas, y fortalecer las condiciones de seguridad, particularmente en entidades estratégicas como Coahuila.