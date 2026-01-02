Decomisan en Torreón droga por 326 mil pesos

Coahuila
/ 2 enero 2026
    Decomisan en Torreón droga por 326 mil pesos
    1.25 kilos en metanfetamina, además de varias armas largas, fueron incautadas en un domicilio de Torreón. FOTO: ESPECIAL

El Gabinete de Seguridad informó sobre un operativo coordinado en siete estados del País, donde se realizaron detenciones, cateos y aseguramientos de armas y narcóticos

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México dio a conocer que el pasado martes se desplegaron operativos simultáneos en diversas entidades del país, los cuales derivaron en detenciones, cateos y el aseguramiento de armas de fuego cortas y largas, así como distintos tipos de droga en Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Michoacán, Sinaloa, Veracruz y Yucatán.

En el caso de Coahuila, las acciones se concentraron en el municipio de Torreón, donde personal del Ejército Mexicano, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, ejecutó un cateo en un inmueble. Durante la intervención se logró el aseguramiento de un arma larga, siete armas cortas y 1.25 kilogramos de metanfetamina, cuyo valor estimado en el mercado asciende a 326 mil pesos, de acuerdo con información oficial.

TE PUEDE INTERESAR: Monclova: Poder Judicial activa proceso; AHMSA y Minosa salen a la venta el 30 de enero

Las autoridades señalaron que estos resultados forman parte de la estrategia de combate al crimen organizado y al tráfico de drogas, mediante acciones de inteligencia y operativos conjuntos entre fuerzas federales y estatales.

En Jiquipilas, Chiapas, elementos de la Guardia Nacional, Ejército, Fiscalía y Policía Estatal detuvieron a 4 personas, a quienes se les aseguraron 4 armas largas, 14 cargadores, 350 cartuchos útiles, diversas dosis de droga, 5 chalecos tácticos, ponchallantas y un vehículo.

Mientras tanto, en Culiacán, Sinaloa, específicamente en el fraccionamiento Portalegre Residencial II, personal del Ejército cateó un inmueble donde se decomisó un fusil Barrett, 3 ametralladoras, 9 armas largas, siete armas cortas, 74 cargadores, 5 mil 682 cartuchos, un casco antifragmentos, 2 chalecos tácticos, 4 placas balísticas y un vehículo con reporte de robo y blindaje artesanal.

El Gabinete de Seguridad destacó que estos operativos continuarán realizándose de manera permanente en distintas regiones del país, con el objetivo de debilitar las estructuras criminales, reducir la circulación de armas y drogas, y fortalecer las condiciones de seguridad, particularmente en entidades estratégicas como Coahuila.

Temas


Decomisos
Drogas
Policía

Localizaciones


Torreón

Organizaciones


FGE

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
¿En buenas manos?

¿En buenas manos?
true

Vaticinan desaparición del PRI para el 2027
true

POLITICÓN: Coaliciones a contrarreloj en Coahuila; PAN y Morena se enredan en negociaciones
true

NO fue sabotaje. Episodio 2

Hubo cinco denuncias derivadas del accidente ocurrido el 30 de diciembre en la colonia Panteones, donde 10 personas resultaron lesionadas.

Ingresan al penal a chofer de la ruta 7A que se atravesó al tren en Saltillo
Elementos de seguridad y peritos forenses acudieron al lugar del homicidio en la colonia Ampliación Santa Rosa, en Ciudad Acuña.

Asesina a su primo en fiesta de fin de año, en Ciudad Acuña
Planes. Villamagia vive sus últimos días en la Plaza de Armas de Saltillo, con actividades culturales y escenarios ideales para despedir la temporada navideña.

¿Qué hacer en Saltillo? Estrenos en cine de ‘La Empleada’ y ‘Song Sung Blue’, tributo a Zoé y los últimos días de Villamagia
Allegra Reyes fue convocada a la preselección nacional U-15 tras un proceso constante de formación.

Proceso, constancia y Selección: Saltillense Allegra Reyes destaca en el basquetbol nacional