Defensa de Luis Zamudio trabaja para desestimar delito del que le acusa Grupo Afirme: AHMSA

Coahuila
13 octubre 2025
    El área de comunicación de Altos Hornos de México informó que la defensa de Luis Zamudio Miechelsen trabaja en la preparación de pruebas y argumentos legales para solicitar la desestimación del proceso penal. FOTO: AHMSA

Luis Zamudio Miechelsen, exdirector de Altos Hornos de México, fue imputado por el delito de abuso de confianza tras la denuncia de Grupo Financiero Afirme por la desaparición de nueve toneladas de estaño metalizado

MONCLOVA, COAH.- Los representantes legales de Luis Zamudio Miechelsen, exdirector de la empresa Altos Hornos de México (AHMSA), están reuniendo argumentos y pruebas necesarias para solicitar que se desestime el proceso penal iniciado en su contra a raíz de la denuncia presentada por Grupo Financiero Afirme.

El exdirectivo de la acerera continúa colaborando activamente con la Fiscalía General del Estado para el total esclarecimiento de los hechos.

El pasado viernes se llevó a cabo una audiencia en los Juzgados de la Región Centro, donde Zamudio Miechelsen fue formalmente imputado por el delito de abuso de confianza en calidad de depositario en cuantía mayor, tras la denuncia presentada por Afirme por la desaparición de nueve toneladas 415 kilos de estaño metalizado, valuadas en más de 9 millones 600 mil pesos.

$!El exdirectivo de Altos Hornos de México escuchó la imputación acompañado de su equipo legal y solicitó el plazo constitucional para preparar su defensa.
El exdirectivo de Altos Hornos de México escuchó la imputación acompañado de su equipo legal y solicitó el plazo constitucional para preparar su defensa. FOTO: LIDIET MEXICANO/VANGUARDIA

Durante más de tres horas, el Ministerio Público expuso los señalamientos ante el juez de control, detallando la relación contractual entre ambas partes y el faltante detectado en una de las bodegas de la siderúrgica. Los abogados de Afirme argumentaron que Zamudio, en su calidad de responsable del resguardo del material, incumplió con la obligación de custodia establecida en un contrato firmado en diciembre de 2017.

En la audiencia, Zamudio escuchó la imputación acompañado de su equipo legal y optó por acogerse al plazo constitucional de 144 horas para preparar su defensa, por lo que la audiencia de vinculación a proceso se reanudará el martes 15 de octubre a las 14:00 horas.

El juez no impuso prisión preventiva, pero advirtió que, de no presentarse a la siguiente cita, se le considerará sustraído de la justicia y se ordenará su aprehensión.

“En relación con la audiencia que se llevó a cabo el pasado viernes 10 de octubre en el Centro de Justicia Penal de la Región Centro, se informa que el Ing. Luis Zamudio, a través de sus abogados, solicitó la duplicidad del término constitucional, a fin de que el juez de la causa resuelva la imputación realizada por el Ministerio Público, para lo cual se reanudará la audiencia este próximo 15 de octubre.La defensa trabaja en los argumentos y pruebas necesarias para solicitar al juez que desestime el proceso penal iniciado con motivo de la denuncia presentada por Almacenadora Afirme”, se expresó en un escrito enviado a esta casa editora a través del área de comunicación de Altos Hornos de México.

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

