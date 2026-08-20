Definen vecinos y autoridades trabajos para aumentar áreas verdes en Saltillo y proteger contra tala de árboles

La reunión se llevó a cabo la tarde de este jueves en el Auditorio de la Unidad Administrativa, con la participación del coordinador de la Organización de Vecinas y Vecinos, Armando López Romero, y el Secretario del Ayuntamiento, Francisco Saracho Navarro.

La Organización de Vecinas y Vecinos de Saltillo y el Gobierno Municipal acordaron una ruta de trabajo para la recuperación, protección y conservación de las áreas verdes a través de la primera mesa de trabajo denominada Recuperación y Protección de las Áreas Verdes, la cual derivó del documento “Saltillo Frente a la Realidad: un análisis vecinal y académico”.

“La participación vecinal tiene sentido cuando logra incidir en las decisiones. Hoy damos un paso importante: tenemos propuestas sobre la mesa y una ruta para continuar trabajando con el Gobierno Municipal. Ahora viene lo más importante: dar seguimiento para que los acuerdos se conviertan en resultados”, puntualizó Armando López Romero.

En el encuentro también participaron la directora de Desarrollo Urbano, Haydeé Nayeli Castro Gutiérrez; el director de Infraestructura, Antonio Nerio Maltos; el titular de Medio Ambiente, Emmanuel Olache Valdés; el director de Servicios Públicos, Aníbal Soberón Rodríguez, y el director del Instituto Municipal de Movilidad, Víctor de la Rosa Molina.

Por la parte ciudadana asistieron representantes de las colonias Cumbres, Privadas de Santiago, Brisas Poniente, El Álamo, Pinos 4.º Sector y Villa Real 2, además del Consejo Cívico de Instituciones de Coahuila y el Colegio de Biólogos.

Durante la mesa moderada por Claudia Aponte, representante de la colonia Hibernia, se presentaron tres propuestas principales dirigidas a mejorar el entorno ecológico.

La primera consiste en una política pública para atender el déficit de áreas verdes y establecer prioridades para recuperar o generar nuevos espacios, actualizando el inventario de parques y arbolado.

El diagnóstico del Plan Director de Desarrollo Urbano de Saltillo 2021 señala que la ciudad cuenta con 4.7 metros cuadrados de áreas verdes por habitante frente a un estándar de 15 metros cuadrados.

El segundo eje plantea la recuperación y protección de las áreas verdes de Lomas de Lourdes con una superficie aproximada de 42 hectáreas, propuesta que fue presentada por la vecina Nidia Ibarra.

El tercer eje busca crear una política pública para regular la tala de árboles por construcciones, en la que se propone que el retiro de un ejemplar sea la última alternativa, según expuso Claudia Marina Vázquez.

“Queremos que cuando se plantee retirar un árbol exista información y exista una razón técnica que pueda ser conocida y revisada. La ficha técnica es fundamental porque permite saber qué árbol se pretende retirar, por qué, qué alternativas se analizaron y qué obligación de compensación queda establecida”, afirmó Armando López.

ACTUALIZACIÓN DE PLAN DIRECTOR

El Secretario Técnico del Ayuntamiento, Alfonso González Vélez, destacó la importancia de integrar la información de autoridades y ciudadanos para fortalecer los trabajos técnicos.

El funcionario informó que el Municipio y el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) trabajan para una posible actualización del Plan Director de Desarrollo Urbano ante los retos de cambio climático y crecimiento urbano.

Por su parte, Nayeli Castro indicó que las mesas de trabajo servirán para revisar la factibilidad de las propuestas vecinales y encauzar las acciones.

El director de Medio Ambiente, Emmanuel Olache Valdés, expuso que el Municipio desarrolla actualmente programas como “Activa tu Parque” y “Tu Parque al Día”.

De acuerdo con la información brindada durante la mesa de diálogo, actualmente se han plantado alrededor de 32 mil árboles en el municipio y se trabaja con agua tratada para los sistemas de riego.

CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO TÉCNICO

Como parte de la ruta acordada, se propuso avanzar en la conformación de un grupo técnico de seguimiento con la participación de dependencias municipales, el IMPLAN y representantes vecinales.

Asimismo, se acordó trabajar en un cronograma que permita distinguir acciones inmediatas, a mediano y largo plazo, así como reformas reglamentarias necesarias.

“Venimos a plantear soluciones, no solamente a señalar problemas. Las vecinas y vecinos hemos hecho un trabajo de análisis y hoy queremos sentarnos con las autoridades para revisar la realidad de Saltillo y construir acuerdos que tengan responsables, fechas y seguimiento”, señaló Armando López Romero.

La Organización de Vecinas y Vecinos apuntó que esta primera mesa representa un paso para pasar del diagnóstico a una agenda formal.