Odio usar zapatos

Odio usar zapatos. No me gusta que nada encarcele mis pies, me hace sentir un poco atrapada. Paso el resto de mi día muy consciente del hecho de que estoy usando algo en mis pies, de la presión que está ejerciendo, del peso que tienen, de que no puedo mover mis dedos libremente, de que las agujetas están apretadas, de que la calceta no está lo suficientemente larga y puedo sentir la ...