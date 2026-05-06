Denuncia conferencista discriminación por “ser de Saltillo”

Blackaller relató que, al terminar la conferencia, un hombre se le acercó para comentarle que el evento le había gustado, pero que de haber sabido que era de Saltillo, no habría asistido.

El conferencista y coach motivacional Arturo Blackaller denunció en redes sociales lo que calificó como un “acto de discriminación”, luego de que durante un evento en Monclova un asistente le dijo que le sorprendía que fuera de Saltillo .

“Yo dije: ok. Gracias por la sinceridad. Me dijo que él era de Saltillo y que no le entraba en la cabeza que alguien de una ciudad pequeña pudiera tener éxito”, expresó.

El conferencista explicó que, aunque creció en Saltillo, en realidad es originario de Monclova. A partir de esa experiencia, reflexionó sobre cómo muchas personas consideran que el éxito solo puede surgir de grandes ciudades.

“Mis mejores amigos incluso no me han ido a ver porque piensan igual: ¿cómo voy a ir si lo conozco de toda la vida? ¿De qué puede tratar? Seguro la gente puede pensar que las grandes estrellas como Michael Jackson o Elvis Presley nacieron en Nueva York o Los Ángeles, y no es así”, comentó.

Blackaller sostuvo que cualquier persona puede alcanzar sus metas sin importar el lugar del que provenga.

“No tiene absolutamente nada que ver de dónde vienes, tiene que ver cómo sueñas y qué tanto sudas para obtener las cosas. Ese tipo de gente seguramente es de los que no toleran que alguien que viene del mismo lugar pueda tener más éxito”, dijo.

Además, destacó que ha impartido conferencias en distintos países y reiteró sentirse orgulloso de sus raíces. “Al día de hoy yo he dado conferencias en 15 países y soy orgullosamente monclovense”, expresó.