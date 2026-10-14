Denuncia jueza ante FGR a postor de AHMSA: depositó solo 5 mil pesos de los 56.3 millones de garantía

Apenas cinco mil pesos depositó Construcciones e Ingenierías Electromecánicas (CIESA), representada por Arturo Domínguez Arteaga, como parte de la garantía de seriedad para la compra de Altos Hornos de México (AHMSA), cuando el monto requerido era de 56.3 millones de dólares, de acuerdo con el acuerdo judicial difundido este miércoles por la Sindicatura de la empresa.

La jueza federal encargada de la quiera de Altos Hornos de México (AHMSA) denunció penalmente al único postor que había ofrecido comprar a la empresa, por el posible delito de falsedad en declaraciones.

El documento, emitido el 14 de octubre por la jueza Ruth Haggi Huerta García, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, señala que el postor calificado, quien presentó una postura durante la audiencia del pasado 25 de septiembre, únicamente exhibió cinco mil pesos, por lo que se determinó que no cumplió con la garantía de seriedad.

“Tal conducta personal se estimó como falta de formalidad y desdén a cumplir con su voluntad expresada en perjuicio de uno de los principios que rigen el concurso mercantil: la buena fe”, afirmó la jueza.

“Por ende, se ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República (FGR), a efecto de que determine si se actualiza el hecho considerado como delito de falsedad en declaraciones”, agregó.

La jueza ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República para que determine si la conducta actualiza el delito de falsedad de declaraciones, previsto en el artículo 247 del Código Penal Federal, o si existe alguna otra consideración dentro de sus facultades constitucionales.

Domínguez había ofrecido pagar mil 400 millones de dólares por AHMSA, por arriba del precio mínimo de mil 201 millones, pero nunca probó contar con los recursos.

Como consecuencia, el juzgado también autorizó que los acreedores garantizados comiencen negociaciones para formalizar un consorcio que permita buscar la venta de AHMSA y Minera del Norte (MINOSA) como una unidad productiva.

Para ello, se concedió un plazo máximo de 90 días naturales y se fijó un calendario para que se informe sobre los avances de las negociaciones, con el objetivo de privilegiar la transparencia, la publicidad y la buena fe durante el procedimiento.