Denuncian demora de un año y trato indigno en entrega de restos de hombre desaparecido tras 18 años de búsqueda en Coahuila

Se trata del caso de José Francisco Juárez Adriano, quien desde hace 18 años, es buscado por su familia en Matamoros, Coahuila; una de las familias pioneras integrantes del colectivo de búsqueda, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México.

El Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, realizó un pronunciamiento contra el trabajo de las autoridades de Coahuila, luego de una serie de negligencias registradas en la entrega sin vida, del cuerpo de un hombre cuya búsqueda duró más de 18 años.

De acuerdo con el comunicado de Fray Juan de Larios, esta sería la primera ocasión en que un miembro de Fuundec-M recibe una noticia de este tipo, a pesar de que han transcurrido dos décadas de la lucha por la presentación y la justicia de personas desaparecidas.

Mientras que el hallazgo y entrega de José Francisco ha sido resaltada como la conclusión de un proceso para la familia, la organización señaló que durante el procedimiento de entrega digna, se han observado una serie de negligencias y malos actos en la función pública de las personas involucradas.

Según la organización, fue el pasado 16 de julio cuando la familia fue notificada, tras más de un año de haber sido encontrado en una fosa en el Estado.

“A José Francisco lo encontraron en una fosa hace más de un año, eso nos dijeron en la notificación realizada el pasado 16 de julio. Una notificación que revictimizó a la familia al utilizar un lenguaje con tecnicismos que no ayudaron en ese momento, violentando así el Protocolo de Actuación Nacional de Notificación y Entrega Digna de Persona Identificada”, dijo la organización.

Además de que el caso todavía no tiene respuestas claras para el proceso de justicia, la organización detalló que la familia no fue notificada con un proceso adecuado, y tampoco se logró dar un entierro digno.

“Tampoco pudimos planear una notificación digna y una entrega en el CRIH que lleva el nombre de nuestra querida asesora, ni usar sus salas con las que nos nombran como -familias- porque hacen todo para sacarnos lo más posible y no atendernos con dignidad y respeto y para que no demos a conocer lo que pasa en realidad en el estado que presume ir a Pasos de Gigante”, dice.

Recalcando que para el proceso de entierro hubo irregularidades en la solicitud de un presupuesto, la organización agregó que además fueron consultadas a través de un mensaje con premura debido a la salida de vacaciones de los funcionarios.

“Desde la CEAV contactaron a la familia para que, a través de unas fotos enviadas por teléfono, escogiera un ataúd, el cual fue enviado en una camioneta deteriorada, por lo que se tuvo que pedir el cambio, lo que originó que se prolongaran las horas y terminar la inhumación en el panteón municipal a las 10:00 de la noche del sábado 18 de julio, todo porque a partir de ayer, 20 de julio, iniciaban período vacacional las instituciones públicas. ¿Eso es digno después de tantos años desaparecido y que informaran que había sido asesinado?”, dice.