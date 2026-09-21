Denuncian por omisiones a la Comisión de Derechos Humanos de Coahuila, ante la propia Comisión

El caso se originó luego de que una jueza de Torreón ordenara el desalojo de la madre y su hija del domicilio donde la mujer se encontraba recuperándose de una operación de columna y portaba una placa a la altura del cuello.

La coordinadora del colectivo Justicieras por Nuestras Infancias en La Laguna, Ariadne Lamont, presentó una queja ante la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) en contra del propio organismo, luego de que se negara a verificar posibles violaciones a los derechos humanos durante el desalojo de una mujer y su hija de un domicilio en Torreón.

Después de que Lamont y la organización detectaron que la mujer podría ser víctima de violaciones a sus derechos humanos, solicitaron a la CDHEC y a la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) que acudieran al operativo para supervisar que se garantizaran sus derechos esenciales.

Sin embargo, la Visitaduría de Torreón se negó a intervenir bajo el argumento de que se trataba de una acción jurisdiccional, pese a que, según Lamont, se insistió en que la verificación no tenía como propósito contravenir la resolución emitida por los juzgados.

La activista sostuvo que durante la desocupación de la vivienda la mujer realizó esfuerzos físicos que agravaron su estado de salud, al grado de que posteriormente tuvo que ser trasladada de emergencia a un hospital, donde quedó internada. Mientras tanto, la menor de edad habría quedado en una situación de vulnerabilidad al no contar con un domicilio al regresar de la escuela.

Lamont relató que posteriormente volvió a solicitar la intervención de la CDHEC para que personal del organismo acudiera al hospital y tomara la declaración de la afectada, pero nuevamente no recibió atención debido, según explicó, a la falta de un oficio.

Ante esta situación, la coordinadora de Justicieras por Nuestras Infancias acudió personalmente a las instalaciones de la CDHEC para presentar una queja administrativa contra la Visitaduría; es decir, una queja ante la propia Comisión por la actuación de una de sus áreas.

“Me la recibieron y yo sé que no va a prosperar, pero espero que a partir de ahí, en algún momento sirva para que sea el primer escalón y pueda entrar en algún momento el caso ante la Comisión Nacional”, expresó.

La activista también cuestionó los criterios actuales de atención de la Comisión, pues aseguró que han detectado diversos casos en los que personal del organismo desatiende o desalienta a personas que acuden a presentar una queja contra el actuar de autoridades relacionadas con la justicia en Coahuila.

Como excepción, mencionó a la Fiscalía de las Mujeres, institución de la que, afirmó, han recibido buena atención.

“A las mujeres en Coahuila se nos está regresando, digamos, a los años 70, 60, donde no existía la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Nos están regresando a antes de Belém do Pará. Las mujeres estamos quedando fuera del paraguas protector de la justicia porque la justicia está protegiendo a los hombres”, afirmó.

Lamont hizo un llamado a las autoridades a conocer sus obligaciones y evitar actuaciones que, desde su perspectiva, resulten inoperantes. Asimismo, señaló que la ciudadanía debe exigir cada vez más ser escuchada tanto ante instituciones como la CDHEC como ante otras autoridades.