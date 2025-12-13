Derrapa motociclista y termina bajo camioneta estacionada en Parras

Un joven de 19 años de edad transitaba a exceso de velocidad a bordo de su motocicleta cuando perdió el control y se impactó contra una camioneta estacionada, en Parras.

El afectado, identificado como Jairo, circulaba por la calle Orilla de Agua y, al llegar al cruce con la calle Viesca, se descontroló, derrapando aproximadamente 10 metros hasta quedar debajo de una camioneta Ford.

TE PUEDE INTERESAR: Se estrella camioneta de la Policía Investigadora contra barda en Parras