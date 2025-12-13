Derrapa motociclista y termina bajo camioneta estacionada en Parras

Coahuila
/ 13 diciembre 2025
    Derrapa motociclista y termina bajo camioneta estacionada en Parras
    Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria al joven lesionado en el lugar del accidente. FOTO: PEDRO PESINA/ VANGUARDIA

Durante la atención al lesionado fue localizada una botella con resistol amarillo, lo que quedó asentado en el informe de las autoridades

Un joven de 19 años de edad transitaba a exceso de velocidad a bordo de su motocicleta cuando perdió el control y se impactó contra una camioneta estacionada, en Parras.

El afectado, identificado como Jairo, circulaba por la calle Orilla de Agua y, al llegar al cruce con la calle Viesca, se descontroló, derrapando aproximadamente 10 metros hasta quedar debajo de una camioneta Ford.

TE PUEDE INTERESAR: Se estrella camioneta de la Policía Investigadora contra barda en Parras

$!La motocicleta fue retirada por familiares antes del arribo de las autoridades de tránsito.
La motocicleta fue retirada por familiares antes del arribo de las autoridades de tránsito. FOTO: PEDRO PESINA/ VANGUARDIA

Tras el impacto, el motociclista resultó lesionado en diversas partes del cuerpo. Al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja, así como Bomberos y Grupo Cóndor, quienes le brindaron los primeros auxilios y lo trasladaron a un centro de salud.

El accidente ocurrió alrededor de las 18:00 horas de ayer viernes. Durante la atención, fue localizada una botella con resistol amarillo debajo del cuerpo del joven.

Elementos de Policía y Tránsito tomaron conocimiento de los hechos y el caso quedó bajo investigación de la Fiscalía.

Temas


accidentes viales
choque de moto

Localizaciones


Parras de la Fuente

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Buen servicio

Buen servicio

true

POLITICÓN: Nuevo traslado de reos a Monclova para evitar hacinamiento en penales

La sequía abarca más del 70% del territorio coahuilense; Ocampo es uno de los dos municipios en el país con el mayor grado de sequía.

Lidera Coahuila en municipios con sequía; ganaderos pierden hasta 6 mil por cabeza
Detención de Édgar ‘N’ fue posible gracias a la coordinación de autoridades, afirma el mandatario.

‘El Limones’ usaba como ‘charola’ a la CATEM para extorsionar: Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila
Fotografía sin fecha específica de toma publicada por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara Baja del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, rodeado de mujeres.

Estas son las fotografías de Trump rodeado de mujeres en la mansión de Jeffrey Epstein publicadas por los demócratas
Compra. El Estadio Francisco I. Madero recibirá al intérprete de ‘Torero’ en uno de los conciertos más esperados del año.

¡Alista el aguinaldo! ¿Cuándo es la venta de boletos para Chayanne en Saltillo?
Sebastián García Flores recibió el Premio Estatal del Deporte Coahuila 2025 como Atleta Absoluto, tras un año de resultados internacionales en tiro con arco.

Sebastián García Flores lidera la entrega del Premio Estatal del Deporte Coahuila 2025 en Saltillo
El jengibre no es una panacea, pero sí una raíz medicinal con beneficios reales y comprobados

Jengibre: el potente antiinflamatorio natural que podría transformar tu bienestar diario