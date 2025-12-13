Derrapa motociclista y termina bajo camioneta estacionada en Parras
Durante la atención al lesionado fue localizada una botella con resistol amarillo, lo que quedó asentado en el informe de las autoridades
Un joven de 19 años de edad transitaba a exceso de velocidad a bordo de su motocicleta cuando perdió el control y se impactó contra una camioneta estacionada, en Parras.
El afectado, identificado como Jairo, circulaba por la calle Orilla de Agua y, al llegar al cruce con la calle Viesca, se descontroló, derrapando aproximadamente 10 metros hasta quedar debajo de una camioneta Ford.
Tras el impacto, el motociclista resultó lesionado en diversas partes del cuerpo. Al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja, así como Bomberos y Grupo Cóndor, quienes le brindaron los primeros auxilios y lo trasladaron a un centro de salud.
El accidente ocurrió alrededor de las 18:00 horas de ayer viernes. Durante la atención, fue localizada una botella con resistol amarillo debajo del cuerpo del joven.
Elementos de Policía y Tránsito tomaron conocimiento de los hechos y el caso quedó bajo investigación de la Fiscalía.