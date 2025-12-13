Se estrella camioneta de la Policía Investigadora contra barda en Parras

Una camioneta sin placas se impactó contra una barda en la colonia Perico, la madrugada de este sábado, en Parras de la Fuente.

Cerca de las 1:00 horas se reportó el accidente, indicando que una camioneta FORD se encontraba estampada contra una pared.

Al llegar los elementos de la policía y de Tránsito Municipal, se percataron de que el vehículo pertenecía a los elementos de criminología; afortunadamente, solo se registraron daños materiales.

Según el comandante Torres, en entrevista, el accidente ocurrió mientras se perseguía un vehículo sospechoso. Debido a la alta velocidad, los elementos perdieron el control y la camioneta se estrelló contra la barda.

Intentando que el hecho no se diera a conocer a los medios, se reportó a allegados que “todo había pasado”, e incluso algunos reporteros de radio señalaron que ya no se encontraba nada en el lugar.

Se desconoce quiénes conducían la camioneta, si se encontraban en estado inconveniente o si realmente estaban en persecución.

La camioneta FORD no cuenta con placas de circulación y quedó en pérdida total, dejando un gran agujero en la pared de block.