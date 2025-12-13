Se estrella camioneta de la Policía Investigadora contra barda en Parras

Coahuila
/ 13 diciembre 2025
    Se estrella camioneta de la Policía Investigadora contra barda en Parras
    El impacto dejó un gran agujero en la pared de block; solo se registraron daños materiales. FOTO: PEDRO PESINA/ VANGUARDIA

Durante la madrugada, la camioneta perdió el control mientras presuntamente perseguía un vehículo sospechoso; no se reportaron lesionados y solo hubo daños materiales

Una camioneta sin placas se impactó contra una barda en la colonia Perico, la madrugada de este sábado, en Parras de la Fuente.

Cerca de las 1:00 horas se reportó el accidente, indicando que una camioneta FORD se encontraba estampada contra una pared.

Al llegar los elementos de la policía y de Tránsito Municipal, se percataron de que el vehículo pertenecía a los elementos de criminología; afortunadamente, solo se registraron daños materiales.

Según el comandante Torres, en entrevista, el accidente ocurrió mientras se perseguía un vehículo sospechoso. Debido a la alta velocidad, los elementos perdieron el control y la camioneta se estrelló contra la barda.

Intentando que el hecho no se diera a conocer a los medios, se reportó a allegados que “todo había pasado”, e incluso algunos reporteros de radio señalaron que ya no se encontraba nada en el lugar.

Se desconoce quiénes conducían la camioneta, si se encontraban en estado inconveniente o si realmente estaban en persecución.

La camioneta FORD no cuenta con placas de circulación y quedó en pérdida total, dejando un gran agujero en la pared de block.

