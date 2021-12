Desaparece jovencita de 14 años de Frontera, Coahuila; se va con un joven al zócalo de la Ciudad de México, dijo en carta

Una jovencita de 14 años llamada Candy Abigail Muñoz Solís; desapareció en el municipio de Frontera y dejó una carta a su familia donde expuso que se iba con un joven mayor que ella y que se dirigía al zócalo de la Ciudad de México.

Sus padres y demás parientes le buscan y piden apoyo a través de redes sociales para su localización.

Fue al filo de las 18:00 horas del miércoles, 8 de diciembre, cuando la menor salió de su domicilio en la colonia Héroes del 47, vestida con un top negro, chaqueta en tono verde militar, pantalón de mezclilla; no hubo un motivo aparente como una discusión que le originara a irse de su domicilio.

Esmeralda Solís García, su tía, declaró ante medios de comunicación que lo único que se sabe es que su sobrina se fue acompañada de un joven, poco mayor que ella, de nombre Diego López, a quien posiblemente conoció a través de las redes sociales, dijo “se supone” es de Torreón, pero ni las amigas de la menor, ni sus familiares más cercanos conocen a esta persona.

Se desconoce si en realidad era un joven o una persona que estuviera usando un perfil de una persona menor, por lo que solicitaron apoyo a la Fiscalía de Personas Desaparecidas para poder dar con su paradero.

“Se me hace raro porque en su casa tenía todo, no había necesidad de que ella se fuera, no sabemos si fue amenazada, obligada o algo, no le hacía falta nada, nos gustaría localizarla que alguien nos dijera una pista de ella o del muchacho” dijo su tía.

La familia ya ha ido a cuestionar en la central de autobuses si se le vio por el sitio, pero no hay rastro de la joven.