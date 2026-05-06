Descarta Fiscalía de Coahuila operativos terrestres con agencias de EE.UU.

El fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, descartó que agencias de seguridad de Estados Unidos participen en operativos terrestres dentro del estado. Aunque confirmó que existe comunicación y colaboración constante, aclaró que las acciones operativas corresponden exclusivamente a autoridades mexicanas.

“Nosotros tenemos comunicación con agencias y departamentos estadounidenses, pero no realizamos operaciones conjuntas en territorio estatal”, señaló. El funcionario aseguró que la coordinación con corporaciones del país vecino se mantiene principalmente en temas de inteligencia, capacitación e intercambio de información, particularmente por la cercanía fronteriza de Coahuila con Estados Unidos. “Hay una muy buena relación. Nos comparten información, capacitaciones y trabajamos en programas como ‘Se Busca’. Compartimos mucho tramo de frontera”, comentó. Sobre este programa, hizo referencia al esquema bilateral mediante el cual autoridades difunden fichas y solicitan apoyo ciudadano para localizar personas buscadas por corporaciones de ambos países. Fernández Montañez insistió en que este tipo de colaboración no implica presencia operativa de agentes extranjeros en territorio coahuilense ni vulnera la soberanía nacional.

“Hay una diferencia abismal entre compartir información o participar en programas de búsqueda, a una operación terrestre”, sostuvo. Añadió que cualquier intervención distinta requeriría facultades y mandatos de carácter federal, por lo que actualmente la cooperación se mantiene dentro de los márgenes legales establecidos. También afirmó que el modelo de seguridad en Coahuila se basa en la coordinación entre corporaciones y niveles de gobierno, dejando de lado protagonismos individuales. “Aquí en Coahuila no hay medallitas ni esfuerzos aislados. Todos vamos al mismo objetivo”, concluyó.

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