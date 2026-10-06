Impulsa la UTNC capacitación docente y uso responsable de inteligencia artificial

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    Impulsa la UTNC capacitación docente y uso responsable de inteligencia artificial
    Marco Antonio Saldaña Infante, rector de la UTNC, destacó la actualización permanente de la planta docente. JOSUÉ RODRÍGUEZ

La UTNC fortalece la capacitación docente y promueve un uso ético y responsable de la inteligencia artificial en las aulas

NAVA, COAH.- Con el firme objetivo de elevar la calidad educativa y responder a las exigencias del entorno actual, la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila (UTNC) mantiene un programa permanente de capacitación y actualización para su planta docente, informó el rector Marco Antonio Saldaña Infante.

El directivo señaló que la institución impulsa de manera constante cursos y diplomados de fortalecimiento pedagógico, además de facilitar el acceso a becas para que los profesores continúen su formación académica y desarrollen nuevas competencias profesionales.

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Saldaña subrayó que la actualización continua es indispensable ante el acelerado avance tecnológico, ya que permite al personal universitario incorporar nuevas herramientas al aula y adaptarse con éxito a las dinámicas actuales del ámbito académico y laboral.

Una postura abierta ante la inteligencia artificial

En cuanto al impacto de las tecnologías emergentes, el rector destacó que la UTNC no mantiene una postura de rechazo hacia la inteligencia artificial (IA), sino que promueve su uso equilibrado, ético y responsable como un recurso de apoyo complementario.

“Lo que se busca es utilizar la inteligencia artificial como una herramienta de apoyo, siempre que sea empleada de manera adecuada y complementaria al proceso educativo, con responsabilidad y criterio tanto por alumnos como por docentes”, apuntó Saldaña.

Finalmente, el rector advirtió que el gran reto para las instituciones de educación superior radica en integrar estas tecnologías en la vida académica sin descuidar ni sustituir los pilares fundamentales de la formación: la investigación, el aprendizaje autónomo y el desarrollo integral de las capacidades de los estudiantes.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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