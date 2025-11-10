Desde 2018, 10% de docentes del Colegio de Bachilleres de Coahuila trabaja sin plaza

Coahuila
/ 10 noviembre 2025
    Desde 2018, 10% de docentes del Colegio de Bachilleres de Coahuila trabaja sin plaza
    El director general del COBAC informó que cerca del 10 por ciento del personal docente trabaja con contratos temporales desde hace siete años, debido a la falta de recursos federales y a la ausencia de concursos para otorgar plazas. FOTO: ARCHIVO

El subsistema cerrará el año con estabilidad en matrícula y sin cierres de planteles, aunque su plantilla enfrenta rezagos laborales y presión presupuestal

Cerca del 10 por ciento de los docentes del Colegio de Bachilleres de Coahuila (COBAC) trabaja sin plaza desde 2018. Se trata de 30 maestros contratados temporalmente que, aunque imparten clases de manera continua, no cuentan con base ni derecho a ella, informó el director general del COBAC, Leonardo Jiménez Camacho.

El funcionario explicó que los docentes laboran mediante contratos anuales, equivalentes a dos semestres, con la garantía de recontratación. “No hemos tenido rotación, todos continúan con nosotros; sin embargo, no tienen acceso a plaza ni se han abierto concursos desde 2018”, comentó.

Jiménez aseguró que la falta de recursos federales ha limitado la creación de nuevas plazas, por lo que el Gobierno del Estado cubre la parte que corresponde a la Federación, principalmente en el pago de salarios y prestaciones.

Indicó que el COBAC opera bajo un esquema 50 por ciento federal y 50 por ciento estatal, pero que en los últimos años la Federación ha reducido las transferencias, lo que ha generado un déficit presupuestal cada vez mayor. “Cada año se incrementa el monto de lo que se paga al IMSS y las prestaciones de los trabajadores, lo que hace más difícil la operación del subsistema”, afirmó.

Actualmente, el Colegio de Bachilleres cuenta con nueve planteles escolarizados y 186 telebachilleratos, con una matrícula de alrededor de 15 mil alumnos y 300 docentes en total. “Somos el subsistema con menor deserción y con mayor aprovechamiento académico”, comentó Jiménez.

Aseguró que, pese a las limitaciones presupuestales, el COBAC no ha cerrado ningún plantel y continúa alineado a la política educativa federal a través de la Nueva Escuela Mexicana. “Nos acaban de enviar los nuevos lineamientos y estamos actualizando la currícula conforme al modelo educativo que establece el Gobierno Federal”, dijo.

De cara al próximo ciclo, el director reconoció que 2026 representará un año complejo en materia presupuestal, pero confió en que el COBAC mantendrá su operación con el mismo número de planteles y maestros. Nos adaptaremos a la política federal y seguiremos trabajando para que no se afecte el servicio educativo”, concluyó.

Educación
Presupuesto
recortes presupuestales

Coahuila

Cobac

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

