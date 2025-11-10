Saltillo: Avanzan obras de ampliación en centros comunitarios

“Con esto vamos a poder incrementar el número de usuarios que se tienen en este Centro Comunitario Hidalgo. Hoy atendemos más de 450 personas todos los días con diferentes actividades encaminadas a fortalecer la comunidad”, expresó Díaz González durante la supervisión.

El edil destacó que esta intervención se concreta gracias al apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, lo que facilitará brindar más y mejores espacios a la ciudadanía. Señaló que actualmente este centro atiende a más de 450 personas al día, quienes acuden a diversas actividades orientadas al fortalecimiento comunitario.

Como parte del proyecto para fortalecer la red de Centros Comunitarios en Saltillo, el alcalde Javier Díaz González supervisó los trabajos de ampliación del Centro Comunitario ubicado en la colonia Miguel Hidalgo, obra que registra un 35 por ciento de avance y que permitirá ampliar la atención y los servicios que se ofrecen a la población.

Entre los avances más relevantes, subrayó la integración de un nuevo espacio DIF en la ampliación, donde se ofrecerán consultas médicas y sesiones psicológicas gratuitas. Esta acción forma parte del impulso que brinda la presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, a programas de atención integral en zonas de alta afluencia.

Además, el alcalde informó que se realiza un proyecto de ampliación similar en el Centro Comunitario de la colonia Satélite Sur y que se construye uno más de forma completa en el fraccionamiento Urdiñola, con el propósito de seguir extendiendo la cobertura de atención social en la ciudad.

Saltillo cuenta actualmente con 35 Centros Comunitarios distribuidos estratégicamente en distintos sectores. Estos espacios funcionan como puntos de encuentro donde las familias acceden a servicios educativos, talleres, actividades recreativas y programas sociales diseñados para fortalecer el tejido comunitario y generar bienestar.

Por su parte, el director de Infraestructura y Obra Pública del Gobierno Municipal, Antonio Nerio Maltos, confirmó que la obra en la colonia Hidalgo avanza conforme al calendario y con una inversión de 2.2 millones de pesos. Estimó que la ampliación estará concluida en poco más de un mes, beneficiando directamente a cientos de familias del sector.

En el Centro Comunitario Hidalgo ya se ofrecen actividades como preparatoria abierta, clases de zumba, cursos de inglés, bailoterapia, manualidades y pintura, entre otras. Con los nuevos espacios, se busca incrementar la capacidad y sumar más actividades en beneficio de los usuarios.

Vecinos del sector agradecieron al alcalde por priorizar esta ampliación y señalaron que pronto contarán con un espacio digno, más amplio y mejor equipado para desarrollar las actividades diarias que fortalecen la convivencia y el desarrollo comunitario.