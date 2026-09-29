Desde el Senado, Manolo Jiménez destaca blindaje de Coahuila

El gobernador Manolo Jiménez Salinas presentó ante el Senado de la República el Modelo de Seguridad Coahuila, estrategia que, afirmó, ha permitido mantener a la entidad entre los estados con mejores indicadores de seguridad, además de exponer las acciones implementadas en materia de ciberseguridad y coordinación institucional. Durante su participación en el seminario “Retos estratégicos, ciberseguridad y cooperación internacional”, organizado por la Comisión de Ciberseguridad del Senado, Jiménez Salinas sostuvo que Coahuila no está dispuesto a ceder territorio a la delincuencia organizada y destacó que la seguridad se ha construido a partir de una política pública mantenida durante 15 años.

Ante funcionarios de distintos niveles de gobierno, senadores de la LXVI Legislatura y especialistas en ciberseguridad de Estados Unidos, el gobernador explicó que uno de los principales factores del modelo estatal es la continuidad de las políticas de seguridad implementadas por administraciones anteriores. “Para Coahuila lo más importante es el tema de seguridad, porque si no tenemos seguridad, pues no se tiene calidad de vida; y en nuestro Estado la seguridad la hemos trabajado en equipo, porque esa es la mejor manera de enfrentar este tema tan importante para la comunidad”, señaló. Jiménez Salinas mencionó que, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026, Coahuila se ubicó por primera vez desde que existe esta medición como el estado con mejores resultados en materia de seguridad, según la interpretación que hizo de los indicadores de la encuesta. También destacó que las tres ciudades de Coahuila incluidas en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), Piedras Negras, Saltillo y Torreón, se encuentran entre las cinco con mejores niveles de percepción de seguridad del país, de acuerdo con los resultados referidos por el gobernador.

Otro de los pilares del modelo, explicó, es la coordinación entre los distintos integrantes de la cadena de seguridad, entre ellos el Gobierno federal, Ejército, Marina, Guardia Nacional, Policía Estatal, fiscalías, ayuntamientos y los poderes Legislativo y Judicial, además de la sociedad civil y la iniciativa privada. A ello, agregó, se suma la voluntad política para atender el tema de seguridad de manera conjunta. “En Coahuila todos estamos en sintonía, lo que nos permite tener buenos indicadores”, afirmó. El gobernador señaló que Coahuila se encuentra entre las entidades con menor número de homicidios y aseguró que los casos registrados han sido resueltos. Añadió que la estrategia estatal se basa en cuatro ejes: prevención, proximidad, inteligencia y fuerza, con un proceso permanente de fortalecimiento. En materia de ciberseguridad, Jiménez Salinas destacó que el estado ha incrementado de manera significativa la inversión en tecnología para prevenir delitos como extorsiones, amenazas, fraudes digitales, suplantación de identidad, secuestros virtuales y operaciones mercantiles fraudulentas. Explicó que estas medidas también buscan proteger los sistemas y bases de datos de la administración estatal que contienen información confidencial, así como plataformas relacionadas con tesorería, administración financiera, procuración de justicia y registros. Asimismo, informó que la red de videovigilancia se está ampliando más allá de las zonas urbanas para alcanzar ejidos, rancherías, brechas y otras comunidades alejadas. En materia fronteriza, destacó la coordinación con el Gobierno de Estados Unidos y el estado de Texas para reforzar la seguridad en los más de 500 kilómetros de frontera que comparte Coahuila con esa entidad.

Como parte de esta estrategia, señaló que durante los primeros dos años y medio de su administración se construyeron 10 cuarteles destinados a la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Policía Estatal, ubicados en puntos estratégicos de la frontera. Finalmente, Jiménez Salinas afirmó que en Coahuila las instituciones mantienen el control de la seguridad y que, ante situaciones de riesgo, existe capacidad de respuesta institucional.