Manolo Jiménez presenta fortalezas de Coahuila ante empresarios de Norteamérica

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobernador Manolo Jiménez Salinas presentó las condiciones de Coahuila para atraer inversiones ante representantes de empresas globales, diplomáticos y actores económicos de México, Estados Unidos y Canadá, durante su participación en el North Capital Forum 2026, celebrado en la Ciudad de México. Ante los participantes, el Mandatario estatal sostuvo que la estrategia de Coahuila se centra en mantener condiciones de seguridad, certeza jurídica, disponibilidad de servicios y mano de obra calificada para facilitar la llegada de nuevos proyectos productivos.

“No estoy hablando de lo que vamos a hacer. Estoy hablando de lo que ya hemos hecho”, afirmó durante su intervención en el encuentro, en el que defendió la coordinación entre el Gobierno, la iniciativa privada y la sociedad como una de las bases para sostener la actividad económica de la entidad. SEGURIDAD Y CERTEZA PARA LAS INVERSIONES En el panel “Cuenta conmigo: una conversación con aliados de América del Norte”, Jiménez Salinas señaló que las decisiones de inversión consideran factores como la seguridad, el Estado de derecho, la disponibilidad de trabajadores, los servicios y la estabilidad laboral.

El Gobernador afirmó que Coahuila reúne esas condiciones y atribuyó los resultados de la entidad al trabajo coordinado entre los sectores público y privado, así como a la colaboración con los municipios y el Congreso estatal. “Lo que sí hacemos como Gobierno es generar las condiciones para que esas inversiones puedan llegar”, expresó. Añadió que, ante los cambios en el entorno económico, la administración estatal ha buscado mantener condiciones que permitan a las empresas continuar sus operaciones y evaluar nuevos proyectos en la entidad. Jiménez Salinas sostuvo que esta estrategia ha permitido que Coahuila continúe recibiendo inversiones, pese a un contexto económico que, reconoció, no ha sido favorable. INDUSTRIA AUTOMOTRIZ Y FORMACIÓN DE TALENTO Como ejemplo de la relación entre las condiciones locales y el desarrollo industrial, el Gobernador mencionó la presencia de General Motors (GM) en Coahuila desde 1980, así como el crecimiento de la industria automotriz y de autopartes.

De acuerdo con el Mandatario, la entidad se ha consolidado como el principal productor de automóviles y autopartes de México, mientras que las empresas instaladas en el estado han adaptado sus procesos a las necesidades de la industria. También destacó la formación de técnicos e ingenieros para atender la demanda de personal especializado, mediante la vinculación entre las necesidades productivas y la preparación educativa. Jiménez Salinas afirmó que las plantas de compañías globales instaladas en Coahuila han alcanzado resultados destacados dentro de sus respectivas corporaciones, lo que, dijo, contribuye a generar confianza entre los inversionistas. “Somos aliados de todos aquellos que quieren trabajar e invertir en nuestro estado”, manifestó al reiterar que la coordinación entre autoridades, empresas y sociedad es parte de la estrategia para enfrentar los retos económicos. PARTICIPAN DIRECTIVOS Y REPRESENTANTES INTERNACIONALES En el panel también participaron Dan Frankes, vicepresidente de Relaciones Internacionales de General Motors; Shaikh Abdulla Rashed Al Khalifa, embajador de Bahréin en Estados Unidos; Crispin Conroy, embajador de Australia en México; Pierre Seïn Pyun, vicepresidente de Asuntos Gubernamentales de Bombardier, y Alejandro Preinfalk, presidente y director ejecutivo de Siemens México, Centroamérica y el Caribe.

Antes de esta actividad, el Gobernador asistió a una cena con Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México; Francisco González Abuerne, presidente ejecutivo de Grupo Milenio; funcionarios de los gobiernos estadounidense y canadiense, y directivos de compañías de los tres países. A la jornada de trabajo lo acompañaron Blas Flores González, jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos; Luis Olivares Martínez, secretario de Economía, y Sofía Delgadillo Díaz, directora de la Oficina de Promoción Económica y Turística Pro Coahuila.

Temas

Seguridad Inversiones Empresarios

