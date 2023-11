Desde Saltillo, critica Samuel García a la vieja política que no permite crecer a México

Con una “carnita asada”, el precandidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República, Samuel García Sepúlveda cerró este martes su primer día de precampaña en Coahuila.

El gobernador con licencia de Nuevo León criticó la vieja política nacional que defiende la soberanía y se empeña en los oligopolios, pero se niega a emprender relaciones internacionales para hacer crecer al país. En una típica frase norteña, Samuel García le respondió al dirigente nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado, quien lo calificó esta mañana de ser “un político joven de viejas mañas”.

“¡Ah loco!”, dijo el precandidato de Movimiento Ciudadano, quien arrasó con la ola “fosfo, fosfo” en la capital coahuilense. La pega de calcas que encabezaron Samuel García y su esposa Mariana Rodriguez en Saltillo, trastocó el tráfico, pero fue bien recibida.

El precandidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República señaló a sus adversarias de Morena, Claudia Sheinbaum, y Xóchitl Gálvez, del Frente Amplio por México, de violentar la ley electoral.

“Hay que recordar que es precampaña. Nosotros nos vamos a apegar a la legalidad. Las corcholatas de plano les vale la ley, les vale la Constitución. El primer día de Sheinbaum dio 17 propuestas, está prohibido en precampañas hacer propuestas. Ella sigue violando la ley a sus anchas, Xóchitl igual en Chihuahua”.

García Sepúlveda descartó preocupación alguna por la supremacía priista que impera en Coahuila, y aseguró que a partir del anuncio de su aspiración, la precampaña “agarró vuelo” y aseguró que la selección de sus adversarias, fueron meses de aburrimiento político.

“Vamos contra la vieja política, para nosotros la vieja política es el PRI, es el PAN, es el Verde, es el PRD. Son los que ya tuvieron la oportunidad y fallaron. Y si uno ve Morena, pues es el nuevo PRI. Su candidata es ex perredista, sus gobernadores son ex priistas, ex panistas. Es lo mismo, es la vieja política. Yo gracias a Dios soy purificado, que no soy de ninguno de esos partidos, nunca milité, ni estuve con ellos, por eso me siento libre de expresarme y decirle a México: ahora sí viene lo nuevo”, concluyó.