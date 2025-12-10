Desde Saltillo, Lorenzo Córdova advierte de una transición ‘inversa’ hacia el ‘autoritarismo’

Coahuila
/ 10 diciembre 2025
    Desde Saltillo, Lorenzo Córdova advierte de una transición ‘inversa’ hacia el ‘autoritarismo’
    México entra a una era de caudillos y poder concentrado, afirma Córdova FOTO: FRANCISCO MUÑIZ

Advierte que la regresión actual implica una reconcentración del poder en el Ejecutivo, con un Legislativo debilitado como contrapeso

El exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, afirmó que México vive un proceso inverso hacia el autoritarismo tras el debilitamiento del Poder Judicial y los órganos autónomos.

Desde su perspectiva, afirma que el país está experimentando un “proceso inverso que es un proceso de transición al autoritarismo” después de haber logrado una transición a la democracia.

TE PUEDE INTERESAR: El turno de la reforma electoral: Morena seguirá distorsionando la democracia

Para Córdova Vianello, estos siete años de gobierno de la denominada Cuarta Transformación se podría describir como regresión “autoritaria”, al argumentar que se ha realizado un desmantelamiento de los cuatro grandes ejes institucionales sobre los que se construyó la democratización.

El expresidente del INE estuvo en Saltillo para la presentación del libro “La democracia no se construyó en un día” en el Centro Cultural Vito Alessio Robles.

$!Córdova presentó el libro ‘La democracia no se construyó en un día’.
Córdova presentó el libro ‘La democracia no se construyó en un día’. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ

LOS CUATRO PILARES

En entrevista para VANGUARDIA, el académico indicó que la transición democrática se articuló sobre cuatro grandes construcciones institucionales y hoy “sólo quedan dos”.

Los ejes sobre los que se articuló la democracia, según el análisis de Córdova, son: apertura política y pluralidad, sistema electoral imparcial, Reforma Judicial como contrapeso y órganos constitucionales autónomos.

“Actualmente, dos de estos pilares ya han sido dinamitados. La primera es la Reforma Judicial que implicó la elección de jueces, un mecanismo que se ha visto como una forma de colonizar políticamente al Poder Judicial con jueces a modos”, dijo.

El segundo eje que considera ha caído son los órganos autónomos que resultaban incómodos al poder.

“Ya sea por la lógica de transparencia, rendición de cuentas, o por garantizar la libre competencia económica y las telecomunicaciones, fueron desaparecidos o reabsorbidos por el ejecutivo”, expuso.

$!La presentación del libro se llevó a cabo en el Centro Cultural Vito Alessio Robles.
La presentación del libro se llevó a cabo en el Centro Cultural Vito Alessio Robles. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ

Respecto a los dos pilares restantes, el electoral y la apertura política, Lorenzo Córdova indicó que son los objetivos de la futura reforma electoral, que sería parte del llamado “Plan C”.

“Los objetivos planteados para la reforma incluyen abaratar los costos del INE y de los partidos, elegir a los consejeros electorales por voto popular y eliminar la representación proporcional. Estas acciones buscan detonar las cargas puestas sobre los últimos pilares que subsisten de la transición”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR: La reforma electoral que necesitamos

Ante esta situación indicó que existe una regresión autoritaria actual que implica una reconcentración del poder en el Ejecutivo, donde el Poder Legislativo ha sido desmantelado como contrapeso.

Al cuestionarlo si esta es una historia que se repite en México, indicó que a diferencia del viejo régimen del Partido Revolucionario Institucional, que aunque autoritario era profundamente institucional, el nuevo régimen presenta “lo peor de los mundos”.

$!El exconsejero del INE acusa intento de colonizar al Poder Judicial.
El exconsejero del INE acusa intento de colonizar al Poder Judicial. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ

“Tiene una profunda vocación autoritaria, pero carece de carácter institucional. Esto ha dado paso a una nueva época de caudillos, comenzando por el expresidente, y resultando en la personalización de la política, lo que hace esta regresión mucho más delicada y peligrosa”, mencionó.

Temas


Democracia
movimientos sociales
A20

Localizaciones


Saltillo

true

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Fusión histórica: nace la red mundial más grande de medios con 20 mil marcas en 120 países

Fusión histórica: nace la red mundial más grande de medios con 20 mil marcas en 120 países
La iniciativa privada felicita al alcalde y expresa su disposición de seguir trabajando en conjunto con el Municipio.

Aprueban empresarios primer año de la administración de Javier Díaz en Saltillo

Las cuadrillas municipales trabajan para mantener los espacios seguros, dignos y funcionales para las familias

Saltillo: Refuerzan limpieza y mantenimiento en plazas y áreas verdes de la colonia Girasol
Eliud Aguirre, titular de Salud en Coahuila, habló de la aplicación de pruebas de VIH.

Amplían pruebas y sube detección de VIH en Coahuila
El acompañamiento no termina a los 18 años, afirmó la Presidenta Honoraria del DIF.

DIF Coahuila abrirá dos casas para jóvenes no adoptados al cumplir 18 años
La fuerza del acarreo

La fuerza del acarreo
Gobierno controlador

Gobierno controlador
Enfrenta acusaciones por presunto lavado de dinero por más de 73 millones de pesos.

‘Lo persiguen tres veces por lo mismo’: la nueva defensa de César Duarte