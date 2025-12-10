Desde Saltillo, Lorenzo Córdova advierte de una transición ‘inversa’ hacia el ‘autoritarismo’

El exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, afirmó que México vive un proceso inverso hacia el autoritarismo tras el debilitamiento del Poder Judicial y los órganos autónomos. Desde su perspectiva, afirma que el país está experimentando un “proceso inverso que es un proceso de transición al autoritarismo” después de haber logrado una transición a la democracia. TE PUEDE INTERESAR: El turno de la reforma electoral: Morena seguirá distorsionando la democracia Para Córdova Vianello, estos siete años de gobierno de la denominada Cuarta Transformación se podría describir como regresión “autoritaria”, al argumentar que se ha realizado un desmantelamiento de los cuatro grandes ejes institucionales sobre los que se construyó la democratización. El expresidente del INE estuvo en Saltillo para la presentación del libro “La democracia no se construyó en un día” en el Centro Cultural Vito Alessio Robles.

LOS CUATRO PILARES En entrevista para VANGUARDIA, el académico indicó que la transición democrática se articuló sobre cuatro grandes construcciones institucionales y hoy “sólo quedan dos”. Los ejes sobre los que se articuló la democracia, según el análisis de Córdova, son: apertura política y pluralidad, sistema electoral imparcial, Reforma Judicial como contrapeso y órganos constitucionales autónomos. “Actualmente, dos de estos pilares ya han sido dinamitados. La primera es la Reforma Judicial que implicó la elección de jueces, un mecanismo que se ha visto como una forma de colonizar políticamente al Poder Judicial con jueces a modos”, dijo. El segundo eje que considera ha caído son los órganos autónomos que resultaban incómodos al poder. “Ya sea por la lógica de transparencia, rendición de cuentas, o por garantizar la libre competencia económica y las telecomunicaciones, fueron desaparecidos o reabsorbidos por el ejecutivo”, expuso.

Respecto a los dos pilares restantes, el electoral y la apertura política, Lorenzo Córdova indicó que son los objetivos de la futura reforma electoral, que sería parte del llamado “Plan C”. “Los objetivos planteados para la reforma incluyen abaratar los costos del INE y de los partidos, elegir a los consejeros electorales por voto popular y eliminar la representación proporcional. Estas acciones buscan detonar las cargas puestas sobre los últimos pilares que subsisten de la transición”, dijo. TE PUEDE INTERESAR: La reforma electoral que necesitamos Ante esta situación indicó que existe una regresión autoritaria actual que implica una reconcentración del poder en el Ejecutivo, donde el Poder Legislativo ha sido desmantelado como contrapeso. Al cuestionarlo si esta es una historia que se repite en México, indicó que a diferencia del viejo régimen del Partido Revolucionario Institucional, que aunque autoritario era profundamente institucional, el nuevo régimen presenta “lo peor de los mundos”.