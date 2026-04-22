Desechan impugnación por ‘irreparable’ tras nombramientos en el INE; presidente del IEC señala vacío legal

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Coahuila
/ 22 abril 2026
    Desechan impugnación por ‘irreparable’ tras nombramientos en el INE; presidente del IEC señala vacío legal
    Óscar Daniel Rodríguez cuestionó la resolución del Tribunal Electoral al considerar que dejó sin efecto su impugnación por falta de inclusión en el proceso. IEC

El consejero del IEC, Óscar Daniel Rodríguez, señaló inconsistencias en el proceso de designación de consejerías del INE

Luego de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desechó la impugnación presentada contra el proceso de designación de consejerías del Instituto Nacional Electoral, el consejero del Instituto Electoral de Coahuila, Óscar Daniel Rodríguez, advirtió un vacío que no permitió a plenitud el desarrollo del proceso ni tampoco las inconformidades contra el mismo.

Fue el pasado domingo cuando el consejero del Instituto Electoral de Coahuila, Óscar Daniel Rodríguez, presentó un recurso de impugnación ante la Sala Superior del TEPJF, debido a que el proceso para elegir a las nuevas consejerías del Instituto Nacional Electoral no cumplió con los parámetros de inclusión establecidos.

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De acuerdo con el funcionario, el Comité Técnico de Evaluación debía incluir al menos a una persona perteneciente a grupos históricamente vulnerados en cada una de las quintetas finalistas que se enviaron a la Cámara de Diputados para su votación, a excepción de dos, quienes finalmente no resultaron electos.

Rodríguez detalló que, frente a los plazos tan cortos de la convocatoria, únicamente alcanzó a presentar su impugnación desde el domingo ante esta irregularidad, y aunque se esperaba que el Tribunal resolviera de forma prioritaria dada la premura del proceso, su resolución llegó posterior al nombramiento de Blanca Cruz, Frida Gómez y Arturo Chávez, por lo que el acto se volvió irreparable.

En ese sentido, el consejero destacó que incluso en la sentencia que le fue comunicada este miércoles, el Tribunal incluye que existe un “incidente de incumplimiento de sentencia”, reconociendo de manera implícita que el comité no acató la orden original que venía de otros descargos legales.

“Es muy grave que la sentencia de una Sala Superior, que es la máxima autoridad en materia electoral, se pueda incumplir y que no pase nada. Porque entonces, 30 años que hemos ido construyendo el sistema de medios de impugnación de este país, pues pareciera que ya no tiene elementos suficientes para que las sentencias de un órgano se cumplan”, dijo.

Rodríguez Fuentes consideró que el Tribunal pudo haber resuelto el caso antes de llegar a la irreparabilidad, y señaló que, además de que las personas históricamente vulnerables quedaron fuera de las consejerías, también se pone en incertidumbre a otros procedimientos.

“La verdad, al final quienes perdieron fueron aquellos grupos históricamente vulnerados, porque nuevamente creo yo que existe una afectación a sus derechos que se incumplió de manera flagrante y que el Tribunal Electoral no tuvo, hasta el momento, la capacidad de corregir esa violación a los derechos”.

Al tratarse de una resolución de la Sala Superior, que es la última instancia en materia electoral, ya no existe posibilidad de presentar otro recurso para inconformarse y, al respecto, Rodríguez Fuentes dijo que es necesario que la autoridad reflexione.

“Si esto se toma así, pues ahí sí habría mucha inseguridad jurídica respecto de las sentencias cuando no se aplican los correctivos necesarios para que se hagan cumplir, en este y otros procedimientos”, dijo.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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