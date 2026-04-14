Desmienten robos en carreteras de Ramos Arizpe; fue en otra entidad, explica Alcalde

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 14 abril 2026
    Desmienten robos en carreteras de Ramos Arizpe; fue en otra entidad, explica Alcalde
    Tomás Gutiérrez destacó que las redes sociales pueden generar confusión y desinformación. ESPECIAL

Aclaró que los videos virales corresponden a otras regiones, no a la zona local

RAMOS ARIZPE, COAH.– El alcalde Tomás Gutiérrez Merino desmintió los reportes de supuestos robos en carreteras locales que circularon en redes sociales, al aclarar que los videos corresponden a otras regiones. No obstante, aseguró que las autoridades se mantienen en alerta constante.

“Como autoridad no hemos recibido reportes. Las redes son muy confusas; una persona comparte un video aquí en Saltillo y se asume que es en la zona, pero en realidad correspondía a la carretera a Laredo”, puntualizó.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/listos-para-graduarse-mas-de-400-alumnos-de-talleres-productivos-en-ramos-arizpe-OJ19985946

Sin embargo, el edil expresó su preocupación por el incremento de accidentes de motociclistas, al señalar que recientemente se han registrado tres decesos relacionados con el exceso de velocidad, la falta de casco y el consumo de alcohol durante la noche.

“Detuvimos y aseguramos más de 50 unidades; hubo un control, pero ahora se está relacionando mucho con el consumo de alcohol. Puede ser por el calor, pero también por la irresponsabilidad al conducir una motocicleta”, detalló.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/avanza-entrega-de-apoyos-escolares-en-ramos-arizpe-alertan-por-baja-matricula-rural-EJ19980703

Para atender esta problemática, el municipio iniciará mesas de trabajo con el objetivo de endurecer la revisión de licencias, placas y documentación, además de analizar mecanismos para responsabilizar legalmente a los padres de menores que cometan infracciones.

“Literalmente, si yo le doy una motocicleta a un menor, la responsabilidad recae en quien se la proporcionó y permitió que la condujera. Vamos a definir en las mesas de trabajo qué acciones tomaremos; creo que donde más impacta es en la multa”, concluyó.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Alcaldes
Robos
Seguridad

Localizaciones


Coahuila
Ramos Arizpe

Personajes


Tomas Gutiérrez Merino

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Dos Bocas

Dos Bocas
true

4T, adicción a la mentira: ‘No se preocupen, es neblina’
true

POLITICÓN: Morena Coahuila administra su derrota electoral ante abandono de Luisa María Alcalde
El Estadio Madero se prepara para una gran entrada en el inicio de temporada.

Opening Day Saraperos vs Toros: precios y cómo comprar boletos en Saltillo
Autoridades municipales informaron que el plan contempla intervenir todo el periférico, una de las vialidades más transitadas, con el objetivo de mejorar la iluminación y reducir el consumo de energía eléctrica.

Proyectan modernización total de luminarias en el periférico Luis Echeverría de Saltillo
El concesionario ha señalado que el aumento en el costo del diésel y la competencia desleal han complicado la operación del servicio.

Buscan salvar ruta Arteaga-Saltillo; alcaldesa descarta aumento a la tarifa
La guerra en Oriente Medio ha trastocado la economía mundial, según el Fondo Monetario Internacional, que advirtió en un informe del 14 de abril de 2026 que las perturbaciones en los mercados petroleros podrían frenar el crecimiento, avivar la inflación y aumentar la posibilidad de una recesión global.

La guerra en Medio Oriente frenará el crecimiento económico mundial, advierte el FMI
Los icónicos estudios de Paramount en Hollywood, escenario de una industria que hoy enfrenta la incertidumbre tras el anuncio de su posible fusión con Warner Bros. Discovery

Personalidades de Hollywood firman una carta contra el acuerdo de Paramount y Warner Bros