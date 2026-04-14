Desmienten robos en carreteras de Ramos Arizpe; fue en otra entidad, explica Alcalde

RAMOS ARIZPE, COAH.– El alcalde Tomás Gutiérrez Merino desmintió los reportes de supuestos robos en carreteras locales que circularon en redes sociales, al aclarar que los videos corresponden a otras regiones. No obstante, aseguró que las autoridades se mantienen en alerta constante. “Como autoridad no hemos recibido reportes. Las redes son muy confusas; una persona comparte un video aquí en Saltillo y se asume que es en la zona, pero en realidad correspondía a la carretera a Laredo”, puntualizó.

Sin embargo, el edil expresó su preocupación por el incremento de accidentes de motociclistas, al señalar que recientemente se han registrado tres decesos relacionados con el exceso de velocidad, la falta de casco y el consumo de alcohol durante la noche. “Detuvimos y aseguramos más de 50 unidades; hubo un control, pero ahora se está relacionando mucho con el consumo de alcohol. Puede ser por el calor, pero también por la irresponsabilidad al conducir una motocicleta”, detalló.

Para atender esta problemática, el municipio iniciará mesas de trabajo con el objetivo de endurecer la revisión de licencias, placas y documentación, además de analizar mecanismos para responsabilizar legalmente a los padres de menores que cometan infracciones. “Literalmente, si yo le doy una motocicleta a un menor, la responsabilidad recae en quien se la proporcionó y permitió que la condujera. Vamos a definir en las mesas de trabajo qué acciones tomaremos; creo que donde más impacta es en la multa”, concluyó.

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