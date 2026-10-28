Desplegarán 200 elementos en Torreón para prevenir riñas y daños durante Halloween

Torreón Jardín, Hacienda del Rosario, Zaragoza Sur y Magdalenas serán los principales puntos de vigilancia. Desde estos sectores, los recorridos se extenderán hacia colonias aledañas para atender reportes y responder ante situaciones que pongan en riesgo a la población.

TORREÓN, COAH.- Con vigilancia en colonias, bares y quintas, aproximadamente 200 elementos participarán en el operativo de Halloween que comenzará el sábado 31 de octubre, a las 17:00 horas, en Torreón . El despliegue buscará prevenir riñas, daños a propiedades y alteraciones al orden durante los festejos.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal informó que en el operativo participarán policías municipales, integrantes del Grupo de Reacción Torreón (GRT) y cadetes de la Academia de Policía, con el apoyo de otras corporaciones de seguridad.

Para cubrir los distintos sectores, la Policía de Torreón dispondrá de 12 unidades, entre patrullas, vehículos tácticos y motocicletas. La presencia policial se reforzará en zonas habitacionales y espacios donde se prevea una mayor concentración de personas por las celebraciones.

Uno de los objetivos será evitar que los festejos deriven en agresiones o daños a viviendas, automóviles y propiedades de terceros. Los agentes realizarán recorridos preventivos y atenderán las situaciones de riesgo que se presenten durante la jornada.

En el operativo participarán las corporaciones PCC, GREC, AIC, PAR, GRT y PEC, además del Mando Especial. Cada una aportará personal de acuerdo con sus funciones y disponibilidad operativa, con el propósito de ampliar la cobertura y fortalecer la capacidad de respuesta en la ciudad.

Como parte de los preparativos, el viernes 30 de octubre se prevé una reunión de coordinación entre la Dirección de Seguridad Pública Municipal y las instituciones participantes, en la que se definirán las acciones conjuntas de prevención y vigilancia, así como la distribución del personal.