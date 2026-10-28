Desplegarán 200 elementos en Torreón para prevenir riñas y daños durante Halloween

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    Desplegarán 200 elementos en Torreón para prevenir riñas y daños durante Halloween
    Las corporaciones PCC, GREC, AIC, PAR, GRT y PEC, además del Mando Especial, coordinarán esfuerzos para ampliar la cobertura de seguridad. SANDRA GÓMEZ

La Policía de Torreón dispondrá de 12 unidades, entre patrullas, vehículos tácticos y motocicletas

TORREÓN, COAH.- Con vigilancia en colonias, bares y quintas, aproximadamente 200 elementos participarán en el operativo de Halloween que comenzará el sábado 31 de octubre, a las 17:00 horas, en Torreón. El despliegue buscará prevenir riñas, daños a propiedades y alteraciones al orden durante los festejos.

Torreón Jardín, Hacienda del Rosario, Zaragoza Sur y Magdalenas serán los principales puntos de vigilancia. Desde estos sectores, los recorridos se extenderán hacia colonias aledañas para atender reportes y responder ante situaciones que pongan en riesgo a la población.

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La Dirección de Seguridad Pública Municipal informó que en el operativo participarán policías municipales, integrantes del Grupo de Reacción Torreón (GRT) y cadetes de la Academia de Policía, con el apoyo de otras corporaciones de seguridad.

Para cubrir los distintos sectores, la Policía de Torreón dispondrá de 12 unidades, entre patrullas, vehículos tácticos y motocicletas. La presencia policial se reforzará en zonas habitacionales y espacios donde se prevea una mayor concentración de personas por las celebraciones.

Uno de los objetivos será evitar que los festejos deriven en agresiones o daños a viviendas, automóviles y propiedades de terceros. Los agentes realizarán recorridos preventivos y atenderán las situaciones de riesgo que se presenten durante la jornada.

En el operativo participarán las corporaciones PCC, GREC, AIC, PAR, GRT y PEC, además del Mando Especial. Cada una aportará personal de acuerdo con sus funciones y disponibilidad operativa, con el propósito de ampliar la cobertura y fortalecer la capacidad de respuesta en la ciudad.

Como parte de los preparativos, el viernes 30 de octubre se prevé una reunión de coordinación entre la Dirección de Seguridad Pública Municipal y las instituciones participantes, en la que se definirán las acciones conjuntas de prevención y vigilancia, así como la distribución del personal.

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Durante los recorridos, los policías municipales también repartirán dulces a niñas y niños como parte de las actividades de proximidad con las familias que salgan a celebrar Halloween.

La corporación exhortó a la ciudadanía a celebrar con responsabilidad, respetar las disposiciones de las autoridades y reportar cualquier incidente o conducta que pueda poner en riesgo a otras personas.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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