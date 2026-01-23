Destaca Alcalde de Monclova trabajo de Servicios Primarios
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Desde primera hora de este viernes, Carlos Villarreal dio el arranque a la jornada laboral de los trabajadores del área
MONCLOVA, COAH.- Con el objetivo de reconocer el esfuerzo del personal operativo y fortalecer las acciones de limpieza, orden e imagen urbana, el alcalde de Monclova, Carlos Villarreal, realizó una visita al área de Servicios Primarios, donde saludó al equipo de trabajo y dio el arranque a su jornada laboral, destacando la relevancia de su labor dentro de la estrategia integral de desarrollo urbano del municipio.
Durante el recorrido, el presidente municipal agradeció el compromiso de las cuadrillas que diariamente recorren colonias, barrios y avenidas realizando labores de recolección de residuos, limpieza de espacios públicos, mantenimiento urbano y atención a reportes ciudadanos, acciones fundamentales para que Monclova se mantenga en condiciones adecuadas para vivir, trabajar y convivir.
TE PUEDE INTERESAR: Instalan consejo fundador de AMMJE Monclova para fortalecer el emprendimiento femenino
COORDINACIÓN Y EFICIENCIA
Posteriormente, Carlos Villarreal sostuvo una reunión con el personal operativo y directivo del área de Servicios Primarios, en la que se revisaron las actividades diarias y se acordaron acciones para seguir fortaleciendo la eficiencia del servicio, mejorar los tiempos de respuesta y mantener una atención cercana y oportuna a la ciudadanía.
El Alcalde subrayó que el orden y la limpieza de la ciudad forman parte esencial de una estrategia integral de desarrollo urbano, la cual se impulsa de manera coordinada con el Gobierno del Estado, sumando esfuerzos para fortalecer los servicios públicos en beneficio directo de la población.
RECONOCIMIENTO AL TRABAJO DIARIO DEL PERSONAL
“Reconozco y agradezco el trabajo que realizan todos los días. Su esfuerzo se refleja en una ciudad más ordenada y funcional. Vamos a seguir fortaleciendo esta área, con planeación y trabajo en equipo, para brindar servicios de calidad a las y los monclovenses”, expresó el Presidente Municipal durante el encuentro.
Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de continuar fortaleciendo los servicios públicos y la imagen urbana, como parte del esfuerzo diario por consolidar un municipio más limpio, ordenado y funcional, y seguir llevando a Monclova al siguiente nivel.