Destaca Alcalde de Monclova trabajo de Servicios Primarios

MONCLOVA, COAH.- Con el objetivo de reconocer el esfuerzo del personal operativo y fortalecer las acciones de limpieza, orden e imagen urbana, el alcalde de Monclova, Carlos Villarreal, realizó una visita al área de Servicios Primarios, donde saludó al equipo de trabajo y dio el arranque a su jornada laboral, destacando la relevancia de su labor dentro de la estrategia integral de desarrollo urbano del municipio.

Durante el recorrido, el presidente municipal agradeció el compromiso de las cuadrillas que diariamente recorren colonias, barrios y avenidas realizando labores de recolección de residuos, limpieza de espacios públicos, mantenimiento urbano y atención a reportes ciudadanos, acciones fundamentales para que Monclova se mantenga en condiciones adecuadas para vivir, trabajar y convivir.

COORDINACIÓN Y EFICIENCIA

Posteriormente, Carlos Villarreal sostuvo una reunión con el personal operativo y directivo del área de Servicios Primarios, en la que se revisaron las actividades diarias y se acordaron acciones para seguir fortaleciendo la eficiencia del servicio, mejorar los tiempos de respuesta y mantener una atención cercana y oportuna a la ciudadanía.