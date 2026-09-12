Crece 8 por ciento matrícula en Conalep Coahuila; se rezaga en equipos e infraestructura

Con una matrícula de 11 mil 200 estudiantes y un crecimiento superior al 8 por ciento en los últimos tres años, el Conalep Coahuila enfrenta el ciclo escolar 2026-2027 con una mayor demanda de espacios, equipos e infraestructura para atender la formación académica y técnica de sus alumnos. El director estatal del Conalep, Alfio Vega de la Peña, explicó que el aumento representa alrededor de mil 200 estudiantes adicionales, situación que ha incrementado las necesidades de los nueve planteles que integran el sistema en la entidad.

El funcionario reconoció que uno de los principales retos es ampliar y mejorar la infraestructura con presupuestos limitados, por lo que la institución ha recurrido a gestiones ante distintas autoridades y al apoyo del sector empresarial mediante donaciones de materiales y equipo para talleres y laboratorios. Las aportaciones privadas, señaló, permiten complementar los recursos disponibles y atender algunas de las necesidades que genera el crecimiento de la población escolar. La presión también se refleja en los grupos, que actualmente pueden alcanzar hasta 60 estudiantes, lo que representa una mayor exigencia para los espacios destinados a las actividades prácticas y para el equipo disponible en cada plantel. CRECEN LAS NECESIDADES EN TALLERES Y LABORATORIOS Durante el periodo vacacional se realizaron trabajos de mantenimiento y revisión de las instalaciones de los nueve planteles, acciones en las que participaron docentes y estudiantes. Vega de la Peña señaló que una de las prioridades para el presente ciclo escolar es mantener en condiciones adecuadas los talleres y laboratorios, debido a que más del 40 por ciento de la formación de los alumnos se desarrolla en estos espacios.

Recordó que anteriormente algunos laboratorios tenían una cantidad insuficiente de equipos, al grado de que hasta tres estudiantes debían compartir un mismo monitor. Actualmente, aseguró, se ha trabajado para que cada alumno pueda disponer de un equipo durante sus actividades. Como parte de las acciones de apoyo a las familias, durante una gira por los planteles se entregaron más de 21 mil libros de texto de manera gratuita, con respaldo del Gobierno de Coahuila. En la Región Sureste, una de las carreras con mayor demanda es Soldaduras Industriales, área en la que también ha aumentado la participación de mujeres, quienes han ganado presencia en actividades que tradicionalmente registraban una mayor participación masculina.

BUSCAN MÁS RECURSOS PARA EL PRÓXIMO AÑO En materia docente, el director estatal destacó los procesos de capacitación y certificación en los que participan los maestros, además de señalar que estas actividades contribuyen a mejorar su preparación y pueden representar puntos para acceder a ingresos adicionales. Para 2027, informó que el Conalep Coahuila gestiona ante las oficinas nacionales de la institución una ampliación de recursos, principalmente para fortalecer el equipamiento de los planteles. También se ha planteado que las entidades con mejores resultados puedan presentar proyectos y acceder a recursos adicionales, de acuerdo con los indicadores y metas alcanzadas. El objetivo, sostuvo, es que el crecimiento de la población estudiantil esté acompañado por mejores condiciones para desarrollar la formación técnica y práctica que caracteriza al sistema educativo.

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