Javier Díaz: preparación de jóvenes es clave para el desarrollo de Saltillo

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    Javier Díaz: preparación de jóvenes es clave para el desarrollo de Saltillo
    Entregan simbólicamente material para fortalecer la educación durante la ceremonia realizada en el Conalep Saltillo I. CORTESÍA

Conalep Coahuila inició el ciclo escolar 2026-2027 con más de 11 mil estudiantes en sus 19 planteles

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, destacó la importancia de que las y los jóvenes se preparen para contribuir al desarrollo de la región, durante la ceremonia de inicio de clases del Conalep para el ciclo escolar 2026-2027.

Durante el evento, realizado en las instalaciones del Conalep Saltillo I, el edil señaló que la formación de los estudiantes permitirá que, en los próximos años, se incorporen a los distintos sectores productivos y contribuyan a mantener a Saltillo entre las mejores ciudades para vivir del país.

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Díaz González reconoció el trabajo coordinado que realiza el Conalep Coahuila con los gobiernos, la sociedad y la iniciativa privada para fortalecer la preparación de los jóvenes.

“En Saltillo trabajamos de la mano en todos los temas con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, y una parte de nuestra misión es precisamente esa, trabajar para generar oportunidades para que se desarrollen y mantengan a Saltillo como una gran ciudad”, afirmó.

Como parte de la ceremonia, autoridades entregaron simbólicamente material para fortalecer la educación. Se informó que serán distribuidos más de 20 mil libros entre los 19 planteles del Conalep que operan en Coahuila.

$!Los estudiantes agradecieron los apoyos recibidos y asumieron el compromiso de continuar con su preparación para fortalecer sus proyectos de vida.
Los estudiantes agradecieron los apoyos recibidos y asumieron el compromiso de continuar con su preparación para fortalecer sus proyectos de vida. CORTESÍA

El director general del Conalep Coahuila, Alfio Vega de la Peña, dio la bienvenida a los 11 mil estudiantes que integran la matrícula estatal y agradeció a las familias por la confianza depositada en la institución.

También reconoció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y del alcalde Javier Díaz González para impulsar la educación como una herramienta para mejorar el bienestar social.

Por su parte, José Francisco Barajas Ramírez, director del Conalep Saltillo I, exhortó a los estudiantes a aprovechar las herramientas y oportunidades que les brinda la institución para fortalecer su formación.

En representación del alumnado, Valentina Marisol Martínez Moreno agradeció los apoyos recibidos y destacó que las herramientas proporcionadas representan también un respaldo para las familias.

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“Valoramos los apoyos y herramientas que nos brindan, ya que también representan una ayuda para nuestra familia; recibimos este material con gratitud y con el compromiso de seguir con nuestra preparación”, expresó.

Al evento asistieron Antonio Cepeda Licón, director del Instituto Estatal del Deporte; Luis Pablo Garza Durón, vocal de Canacintra Coahuila Sureste, en representación de Arturo Reveles Márquez; Claudia Rodríguez Sepúlveda, directora de la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arizpe, además de estudiantes, docentes y directivos del plantel.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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