Destaca Tomás Gutiérrez impacto industrial de Stellantis en Ramos Arizpe

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Destaca Tomás Gutiérrez impacto industrial de Stellantis en Ramos Arizpe
    Gutiérrez Merino resaltó que la llegada de Stellantis y General Motors impulsó el crecimiento industrial de Ramos Arizpe, consolidando al municipio como uno de los principales motores automotrices y económicos de Coahuila. CORTESÍA

El alcalde resaltó que la empresa genera el 50% de la mano de obra en el municipio y fue clave para el “boom” automotriz

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.– En el marco de la próxima entrega de reconocimientos a ciudadanos y empresas destacadas, el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino destacó la relevancia histórica y económica que la industria automotriz ha tenido en la consolidación de esta ciudad como un motor industrial.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/celebra-la-unpf-en-coahuila-que-sep-mantenga-cierre-del-ciclo-escolar-hasta-julio-JH20638537

El edil informó que la empresa Stellantis tiene un peso específico de gran magnitud en la región, pues actualmente genera el 70 por ciento de lo que se produce en el estado de Coahuila, manteniendo una presencia equilibrada en sus distintas sedes operativas.

“En Ramos Arizpe está generando el 50 por ciento de lo que es la producción de la mano de obra de las dos empresas, tanto de Derramadero como de Ramos Arizpe”, detalló Gutiérrez Merino al referirse a la importancia de la compañía en el mercado laboral local.

El mandatario recordó que la decisión de la empresa de instalarse en esta zona fue fundamental para el desarrollo actual, al ser una de las primeras corporaciones, junto con General Motors, en apostar por el talento y la ubicación estratégica de la tierra ramosarispense hace décadas.

“Fue de las primeras, junto con General Motors, en poder dar este boom aquí en Ramos Arizpe y detonar este crecimiento industrial que tiene esta bella ciudad”, expresó el alcalde durante la entrevista.

Añadió que, pese a contar con opciones en otras ciudades importantes como Saltillo o Monterrey, los inversionistas eligieron Ramos Arizpe, convirtiendo al municipio en el sitio donde finalmente se detonó el crecimiento automotriz que hoy lo distingue.

Finalmente, Gutiérrez Merino subrayó que este legado industrial es lo que permite al municipio proyectarse como uno de los pilares de la Región Sureste, manteniéndose como un referente de productividad a nivel nacional e internacional.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Industria

Localizaciones


Coahuila
Ramos Arizpe

Personajes


Tomas Gutiérrez Merino

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La Nueva Escuela Mundialista Mexicana

La Nueva Escuela Mundialista Mexicana
true

Con la 4T, México es un pueblo encadenado

true

POLITICÓN: Ante la inacción federal, crisis de AHMSA amenaza con escalar y volverse munición electoral
En el interior de la vivienda fue localizado sin vida un hombre de 74 años, quien se encontraba sobre el piso y en avanzado estado de descomposición, de acuerdo con autoridades.

Hallan sin vida a adulto mayor en avanzado estado de descomposición en Saltillo
El joven lesionado fue trasladado de emergencia a la Clínica 2 del IMSS, donde médicos intentaron estabilizarlo; sin embargo, falleció debido a la gravedad de las lesiones.

Saltillo: muere en el hospital joven motociclista tras brutal choque en V.Carranza

Jugadores, entrenadores y familias celebraron las medallas obtenidas por las selecciones coahuilenses en la Arena BUAP.

Selecciones de Coahuila hacen historia con doble podio en básquetbol nacional
Zelenski ha criticado públicamente a Estados Unidos de maneras que habrían sido impensables el año pasado.

Volodímir Zelenski comienza a distanciarse del gobierno de Trump
El presidente Vladimir Putin, líder ruso, camina sobre la cuerda floja: reconoce el descontento público sin dar indicios de que vaya a ceder en sus demandas en Ucrania.

Putin dijo que la guerra ‘está llegando a su fin’, pero no cede en sus términos