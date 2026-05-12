Destaca Tomás Gutiérrez impacto industrial de Stellantis en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.– En el marco de la próxima entrega de reconocimientos a ciudadanos y empresas destacadas, el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino destacó la relevancia histórica y económica que la industria automotriz ha tenido en la consolidación de esta ciudad como un motor industrial.

El edil informó que la empresa Stellantis tiene un peso específico de gran magnitud en la región, pues actualmente genera el 70 por ciento de lo que se produce en el estado de Coahuila, manteniendo una presencia equilibrada en sus distintas sedes operativas.

“En Ramos Arizpe está generando el 50 por ciento de lo que es la producción de la mano de obra de las dos empresas, tanto de Derramadero como de Ramos Arizpe”, detalló Gutiérrez Merino al referirse a la importancia de la compañía en el mercado laboral local.

El mandatario recordó que la decisión de la empresa de instalarse en esta zona fue fundamental para el desarrollo actual, al ser una de las primeras corporaciones, junto con General Motors, en apostar por el talento y la ubicación estratégica de la tierra ramosarispense hace décadas.

“Fue de las primeras, junto con General Motors, en poder dar este boom aquí en Ramos Arizpe y detonar este crecimiento industrial que tiene esta bella ciudad”, expresó el alcalde durante la entrevista.

Añadió que, pese a contar con opciones en otras ciudades importantes como Saltillo o Monterrey, los inversionistas eligieron Ramos Arizpe, convirtiendo al municipio en el sitio donde finalmente se detonó el crecimiento automotriz que hoy lo distingue.

Finalmente, Gutiérrez Merino subrayó que este legado industrial es lo que permite al municipio proyectarse como uno de los pilares de la Región Sureste, manteniéndose como un referente de productividad a nivel nacional e internacional.