Destaca UAdeC premio de concurso iberoamericano otorgado a egresado de la máxima casa de estudios y colaborador de VANGUARDIA

El escritor y periodista Humberto Vázquez Galindo, egresado de la Licenciatura en Letras Españolas de la Facultad de Ciencia, Educación y Humanidades de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), obtuvo dos reconocimientos por su trabajo literario y periodístico: fue distinguido en el Concurso Iberoamericano de Cuento y Novela Elena Poniatowska Amor y además recibió el Premio de Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre “Catón”, en la categoría de Entrevista. El primero de estos reconocimientos fue por su cuento “El Diablo y yo nos entendemos”, seleccionado en un certamen convocado por la Fundación Elena Poniatowska Amor, A.C., la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y la Editorial Planeta, cuyo objetivo es impulsar la creación literaria en el ámbito iberoamericano.

En esta edición participaron más de 200 cuentos de distintos países y únicamente 2 autores mexicanos resultaron ganadores, entre ellos Vázquez Galindo. UNA HISTORIA ENTRE LA FE, LA HOMOSEXUALIDAD Y LOS LAZOS FAMILIARES El relato surgió a partir del acercamiento del autor a testimonios relacionados con las terapias de conversión, tema que lo llevó a recuperar experiencias autobiográficas de su infancia en Monclova, Coahuila. La narración explora su relación con su abuela, una mujer profundamente católica que, desde sus creencias religiosas y prácticas tradicionales, buscaba protegerlo de aquello que consideraba un mal. A partir de esa relación, el escritor aborda las tensiones entre la homosexualidad, la religión y las dificultades de crecer en un entorno conservador.

Lejos de construir a su abuela como una antagonista, Vázquez Galindo presenta a una mujer que intentaba protegerlo del rechazo social desde su propia forma de comprender el mundo. Con ello, el cuento plantea una mirada sobre los vínculos familiares, las creencias y las contradicciones que pueden surgir entre el afecto y los prejuicios de una sociedad. El trabajo literario parte de una experiencia personal para abordar temas que trascienden lo individual y permiten reflexionar sobre la diversidad sexual, la identidad y las relaciones familiares. RECONOCEN TAMBIÉN SU LABOR PERIODÍSTICA A la distinción literaria se suma el Premio de Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre “Catón”, otorgado por la UAdeC, que recibió en la categoría de Entrevista por el trabajo “Ernesto Contreras: El cineasta que convirtió el orgullo en arte”, publicado en el periódico VANGUARDIA, medio en el que colabora.

En la entrevista, el periodista reconstruye la trayectoria del cineasta Ernesto Contreras y aborda sus producciones audiovisuales, en las que ha explorado temas como la diversidad sexual, la identidad y la discriminación. Vázquez Galindo expresó su satisfacción y sorpresa por ambos reconocimientos, particularmente por el resultado obtenido en el concurso iberoamericano, debido a la participación de escritores de distintos países y al número de trabajos recibidos.

También destacó la importancia de su formación en la Licenciatura en Letras Españolas de la UAdeC para desarrollar su estilo narrativo y fortalecer su posterior trabajo periodístico mediante entrevistas, crónicas y reportajes.

Recordó que sus maestros despertaron su interés por la literatura latinoamericana y lo acercaron a autores que influyeron en su escritura, caracterizada por recuperar la oralidad, la cultura popular y las experiencias de su entorno. El escritor invitó a las y los jóvenes interesados en la literatura a continuar escribiendo y observar las historias que existen en sus comunidades, en particular las de sectores que pocas veces encuentran un espacio en las obras literarias. Señaló que la escritura también puede convertirse en una forma de resistencia y en una oportunidad para dar voz a experiencias, raíces e historias que merecen ser contadas. Como parte de sus próximos proyectos, trabaja en un libro de cuentos inspirado en esa etapa de su vida, en el que incluirá “El Diablo y yo nos entendemos”. La obra también formará parte de una antología que reunirá los cuentos ganadores del certamen iberoamericano.

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