Rescatan a joven que amenazaba con arrojarse de un papalote en San Juan de Sabinas

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    Rescatan a joven que amenazaba con arrojarse de un papalote en San Juan de Sabinas
    Rescatistas de Bomberos de Nueva Rosita y Misión Bomberos de Coahuila participaron en las maniobras para bajar al joven. REDES SOCIALES

Una familiar pidió ayuda al descubrir al muchacho en lo alto de una estructura para extraer agua; paramédicos lo llevaron a una clínica para valorar su estado de salud

SABINAS, COAH.- Un joven de 23 años fue rescatado por cuerpos de emergencia luego de subir a un papalote utilizado para la extracción de agua y amenazar con arrojarse desde lo alto, en terrenos del ejido Saucedo del Naranjo, municipio de San Juan de Sabinas.

La emergencia se reportó la noche del domingo, cuando una familiar del joven se percató de que se encontraba en una situación de riesgo y solicitó ayuda para evitar que se lanzara al vacío.

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Tras recibir el aviso, elementos de Bomberos de Nueva Rosita y de Misión Bomberos de Coahuila se movilizaron hasta el sector rural para realizar las maniobras de rescate. También acudieron paramédicos de la Cruz Roja de Sabinas y corporaciones de seguridad para apoyar en la atención del incidente.

El joven, identificado como Ángel ¨N¨, presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol, de acuerdo con información preliminar proporcionada por su familiar. Sin embargo, esta condición no había sido confirmada oficialmente.

Después de lograr que descendiera de la estructura, los socorristas lo trasladaron a la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Palaú, donde recibiría atención médica y una valoración de su estado de salud.

Hasta el momento, las autoridades no han informado las circunstancias que llevaron al joven a subir al papalote ni los motivos detrás de su conducta.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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