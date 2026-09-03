Destacan Omar Saucedo, César Gaytán y Humberto Vázquez, colaboradores de VANGUARDIA, en el Premio de Periodismo Cultural ‘Catón’

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Coahuila
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    Destacan Omar Saucedo, César Gaytán y Humberto Vázquez, colaboradores de VANGUARDIA, en el Premio de Periodismo Cultural ‘Catón’
    Omar Saucedo, César Gaytán y Humberto Vázquez fueron reconocidos por la Universidad Autónoma de Coahuila. ESPECIAL

Reconocen a tres colaboradores de VANGUARDIA por su labor periodística

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) dio a conocer a los ganadores de la vigésima séptima edición del Premio de Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre “Catón”, entre quienes destacan tres colaboradores de VANGUARDIA, reconocidos por sus trabajos en las categorías de Artículo, Entrevista y Fotografía.

En esta edición se recibieron 143 trabajos de 90 periodistas provenientes de Saltillo, Torreón y Monclova, además de nueve postulaciones en la categoría de Trayectoria. El premio tiene como propósito reconocer la labor periodística dedicada a difundir las distintas expresiones artísticas y culturales de Coahuila.

https://vanguardia.com.mx/historias-de-saltillo/del-mejor-clima-de-mexico-a-la-ciudad-de-la-ceniza-el-funeral-que-el-saltillo-antiguo-nunca-tuvo-BO15938191

En la categoría de Prensa, el premio de Artículo correspondió a César Javier Gaytán Martínez, de VANGUARDIA, por “Del ‘mejor clima de México’ a la ciudad de la ceniza: el funeral que el Saltillo antiguo nunca tuvo”.

También fue reconocido Humberto Vázquez Galindo, de VANGUARDIA, quien obtuvo el premio de Entrevista por “Ernesto Contreras: El cineasta que convirtió el orgullo en arte”.

El tercer reconocimiento para VANGUARDIA fue en Fotografía, en el que Omar Saucedo obtuvo el premio por “Tú eres un personaje más”.

$!‘Tú eres el personaje’, trabajo premiado del fotoperiodista Omar Saucedo.
‘Tú eres el personaje’, trabajo premiado del fotoperiodista Omar Saucedo. OMAR SAUCEDO

Los demás ganadores de Prensa fueron Saúl Sebastián Rodríguez De la Paz, de El Siglo de Torreón, en Nota, por “Celebran el año chino en Torreón”; Susana Cepeda Islas, de El Heraldo de Saltillo, en Columna, por “Herederas de la dignidad”; Héctor David González Morales, de Infonor, en Reportaje, por “De las sombras de la ‘Zapa’ a guardianes del barrio”; y Jorge Omar Navarro Ballesteros, de Heridas Abiertas, en Crónica, por “San Juanita de los mineros”.

En Radio, el premio de Nota fue para Jessica Guadalupe Rosales Saucedo, de Grupo Región 91.3 FM, por “Salvar tortugas bajo amenaza: el debut documental del coahuilense Ignacio Loera”. En Entrevista ganó José Carlos Nava Vargas, de Heraldo Radio Laguna 104.3 FM, con “Rosa Guadalupe Sillas Lerma: la maestra que le canta a los migrantes con poesía”, mientras que en Reportaje fue reconocido Jesús Gerardo Cervantes Flores, del Podcast Contrapuesto de Grupo Multimedia El Diario de Coahuila 88.9 FM, por “El futbol también es cultura”.

https://vanguardia.com.mx/show/ernesto-contreras-el-cineasta-que-convirtio-el-orgullo-en-arte-NF16462096

En Televisión, el premio de Nota correspondió a Jesús Castro Gallegos, de Zócalo Tele Saltillo, por “Un rescate piedra por piedra; reubicarán estación del tren La Encantada”. En Entrevista ganó Chrystian Estrada Castillo, de TV Azteca, con “Laura Herrera Negros Mascogos: Orgullo de los Pueblos Originarios de Coahuila”, mientras que en Reportaje fue reconocido José Luis Sánchez Durón, de Zócalo Tele Saltillo, por “El Fidencismo también es coahuilense”.

En la categoría de Impacto Social, el reconocimiento fue para Daniela Ramírez Cervantes, de El Siglo de Torreón, por “Casa del agua Toño Simón: respuesta comunitaria contra el arsénico”.

Finalmente, el premio en Trayectoria fue otorgado a Eduardo Vargas Santos.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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