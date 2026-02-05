Un espectador, un personaje: ‘Ausencias’ la íntima obra de teatro que se estrena en Saltillo

Un espectador, un personaje: ‘Ausencias’ la íntima obra de teatro que se estrena en Saltillo

Mauro Marines
Mauro Marines

La propuesta de la Asociación Cultural Rodas y el Grupo Ecléctico de Teatro estrenan este montaje donde el público vivirá seis escenas distintas sobre la pérdida y la ausencia, en un encuentro individual con los actores y actrices

Artes
/ 5 febrero 2026
La cuarta pared es una barrera imaginaria con la que estamos muy familiarizados. La ficción ocurre en un extremo, el público se encuentra del otro lado. A veces se rompe y los personajes se dirigen al público o reconocen que son parte de un cuento, pero incluso así se suele mantener una distancia.

“Ausencias” no solo rompe con la cuarta pared, sino que también acorta la distancia. La propuesta escénica invita al público a recorrer de manera individual, en solitario, una serie de 6 estaciones donde se encontrará con distintos personajes que le dirán a los ojos sus anhelos, sus recuerdos, sus traumas, sus pérdidas. Tal vez tomarán de las manos a quien esté con ellos en la habitación o les confesarán algo que nadie más sabe, en un encuentro íntimo como pocas veces se experimenta en el teatro.

La obra se estrena este fin de semana en el Teatro Garnica, como una propuesta de la Asociación Cultural Rodas y el Grupo Ecléctico de Teatro que reúne el talento de Marina Moya, Martha Matamoros, Abel Camarena, Gina Garnica y Alejandro López, a quienes se suma José Palacios como actor, director y autor.

“Es un proyecto que tenía desde hace mucho dándole vueltas, en el tintero”, compartió a Palacios a VANGUARDIA, “es un trabajo muy individual y los ensayos fueron con cada uno, u trabajo distinto, muy personal [...] Es muy distinto actuar a la italiana, a lo lejos, que tener al público al treinta centímetros”.

Las historias de la Monja, el Pajarero, la Niña, la Madre, el Adivino y la Novia se desarrollan en distintas habitaciones y espacios del teatro y centro cultural ubicado en el 1059 de la calle Andrés Saucedo en la colonia Topochico. Desde la celda de un claustro hasta una carpa de feria toman forma en este espacio que llevará al público no solo a conocer sus historias, sino también a presenciar el trabajo actoral como nunca antes.

“Este teatro tan íntimo permite al espectador visitar pequeñas áreas de todo un universo. Eso también trastoca al sentido del espectador, ver con otros ojos, ver los diferentes matices de las historias, los sonidos, los olores, esos elementos ya están más cercanos espectador”, agregó.

Por su parte, el elenco coincidió en el reto que implica esta propuesta, además de que con tantas repeticiones diarias de sus monólogos seguirán trabajando, madurando y puliendo su conocimiento de sus personajes.

La obra tendrá funciones los días jueves 5 y 12, viernes 6 y 13, sábados 7 y 14 y domingos 8 y 15 de febrero. Solo podrán un máximo de 25 personas por día, con la entrada cada 8 minutos a partir de las 18:00 horas. Para controlar el acceso y el ritmo de entrada se deberán reservar los boletos al Whatsapp 844 271 0991 y 844 179 028.

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

