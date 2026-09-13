Destinan más de 6.8 mdp a obras de infraestructura en Monclova

Entre las acciones realizadas se puso en marcha la pavimentación de la calle Mariano Escobedo, en la colonia Loma Linda, en el tramo comprendido entre Villa Florida y el Libramiento Carlos Salinas de Gortari.

MONCLOVA, COAH.- Con una inversión superior a los 6.8 millones de pesos, el alcalde de Monclova, Carlos Villarreal, realizó durante la semana del 7 al 13 de septiembre el arranque, entrega y supervisión de obras de infraestructura urbana en distintos sectores de la ciudad, en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez.

Asimismo, se entregó la pavimentación de la calle Gómez Palacio, en la colonia Barrera, entre Lázaro Cárdenas y Chamizal, como parte de las obras destinadas a mejorar las condiciones de movilidad.

Durante su agenda de supervisión, Villarreal revisó los avances de la pavimentación de la calle Francisco Villa, en la colonia San Salvador, entre Fernando de los Santos y Dionisio Velarde.

También supervisó los trabajos de pavimentación de las calles Pinos y Privada Río Monclova, en la colonia Campestre de Estancias; así como obras de drenaje en las calles Mutualismo, Hidalgo y Benito Juárez Sur, en la Zona Centro, y Alfredo Paredes, en la colonia Las Esperanzas.

A estas acciones se sumó la supervisión de la rehabilitación de los Paseos, en la colonia Miravalle.

El alcalde destacó que la atención a la infraestructura urbana es una prioridad para su administración y señaló que las obras buscan responder a las necesidades de los diferentes sectores de Monclova.