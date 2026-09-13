Destinan más de 6.8 mdp a obras de infraestructura en Monclova

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    Destinan más de 6.8 mdp a obras de infraestructura en Monclova
    El alcalde señaló que la infraestructura es una prioridad de su administración, con obras enfocadas en vialidades, servicios y espacios públicos.

Carlos Villarreal arrancó, entregó y supervisó obras en distintos sectores de la ciudad

MONCLOVA, COAH.- Con una inversión superior a los 6.8 millones de pesos, el alcalde de Monclova, Carlos Villarreal, realizó durante la semana del 7 al 13 de septiembre el arranque, entrega y supervisión de obras de infraestructura urbana en distintos sectores de la ciudad, en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez.

Entre las acciones realizadas se puso en marcha la pavimentación de la calle Mariano Escobedo, en la colonia Loma Linda, en el tramo comprendido entre Villa Florida y el Libramiento Carlos Salinas de Gortari.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/refuerzan-seguridad-en-monclova-con-infraestructura-y-tecnologia-GA23455065

Asimismo, se entregó la pavimentación de la calle Gómez Palacio, en la colonia Barrera, entre Lázaro Cárdenas y Chamizal, como parte de las obras destinadas a mejorar las condiciones de movilidad.

Durante su agenda de supervisión, Villarreal revisó los avances de la pavimentación de la calle Francisco Villa, en la colonia San Salvador, entre Fernando de los Santos y Dionisio Velarde.

También supervisó los trabajos de pavimentación de las calles Pinos y Privada Río Monclova, en la colonia Campestre de Estancias; así como obras de drenaje en las calles Mutualismo, Hidalgo y Benito Juárez Sur, en la Zona Centro, y Alfredo Paredes, en la colonia Las Esperanzas.

A estas acciones se sumó la supervisión de la rehabilitación de los Paseos, en la colonia Miravalle.

El alcalde destacó que la atención a la infraestructura urbana es una prioridad para su administración y señaló que las obras buscan responder a las necesidades de los diferentes sectores de Monclova.

$!Municipio y Estado mantienen coordinación para mejorar las condiciones urbanas de Monclova.
Municipio y Estado mantienen coordinación para mejorar las condiciones urbanas de Monclova. CORTESÍA

“Estamos trabajando para que las obras lleguen a donde más se necesitan, mejorando vialidades, servicios y espacios públicos; lo hacemos de manera coordinada y con una visión clara de seguir impulsando el desarrollo de Monclova”, señaló.

El Gobierno Municipal refrendó su compromiso de mantener el trabajo coordinado con el Gobierno del Estado para atender las necesidades de las colonias, fortalecer la infraestructura y mejorar los servicios y condiciones para las familias monclovenses.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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