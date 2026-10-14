Destraba Universidad Autónoma de Coahuila 15 mdp para proyectos de investigación
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Los recursos, correspondientes a la convocatoria 2025 de la Secihti, comenzaron a ejercerse hace aproximadamente 2 meses, luego de gestiones administrativas ante Hacienda
La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) logró destrabar alrededor de 15 millones de pesos destinados a 14 proyectos de investigación que habían sido aprobados en una convocatoria de 2025, pero cuyos recursos no se habían podido ejercer por cuestiones administrativas relacionadas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Luis Gutiérrez Flores, director de Investigación y Posgrado de la Universidad, informó que el financiamiento comenzó a ejercerse hace aproximadamente dos meses, luego de las gestiones realizadas por el rector y el tesorero de la institución ante la Secretaría de Hacienda del Gobierno Federal.
Explicó que los recursos corresponden a proyectos presentados por investigadores e investigadoras de la UAdeC en la convocatoria de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) y que su liberación permitirá avanzar en el cumplimiento de los objetivos establecidos para cada investigación.
Los proyectos abarcan principalmente las áreas de ciencias básicas, ciencias exactas y otras disciplinas científicas, además de investigaciones correspondientes al área de humanidades.
Gutiérrez Flores señaló que, con la regularización de la situación administrativa, la Universidad no solo podrá ejercer el financiamiento que ya tenía autorizado, sino también participar en futuras convocatorias con posibilidades de recibir nuevos recursos.