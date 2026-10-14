Destraba Universidad Autónoma de Coahuila 15 mdp para proyectos de investigación

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) logró destrabar alrededor de 15 millones de pesos destinados a 14 proyectos de investigación que habían sido aprobados en una convocatoria de 2025, pero cuyos recursos no se habían podido ejercer por cuestiones administrativas relacionadas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Luis Gutiérrez Flores, director de Investigación y Posgrado de la Universidad, informó que el financiamiento comenzó a ejercerse hace aproximadamente dos meses, luego de las gestiones realizadas por el rector y el tesorero de la institución ante la Secretaría de Hacienda del Gobierno Federal.