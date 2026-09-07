Detecta IMSS en Coahuila 183 casos de VIH en 2026; 2 casos en mujeres embarazadas

Las infecciones vaginales, identificadas como vulvovaginitis, concentran la mayor cantidad de casos, con 4 mil 918 registros, equivalentes a aproximadamente 8 de cada 10 diagnósticos reportados durante el año.

En lo que va de 2026, en Coahuila se han registrado 6 mil 150 diagnósticos relacionados con la salud sexual, de acuerdo con información del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El Sistema de Vigilancia Epidemiológica (SIAVE) también contabiliza 318 casos de candidiasis urogenital y 123 de sífilis adquirida.

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL BAJO VIGILANCIA

Entre las infecciones de transmisión sexual sujetas a vigilancia epidemiológica se reportaron 183 casos de VIH, además de 2 casos de infección por este virus en mujeres embarazadas.

La estadística incluye también 74 casos de sífilis relacionada con el embarazo, parto o puerperio, así como 31 casos de sífilis congénita.

El IMSS señaló que estos registros hacen necesario mantener la detección durante el embarazo, además de garantizar el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las pacientes.

PREVENCIÓN Y DETECCIÓN OPORTUNA

Durante el periodo también se notificaron 30 casos de herpes genital, 20 de tricomoniasis urogenital, 6 de chancro blando, 7 de otras infecciones gonocócicas, 2 de infección gonocócica del tracto genitourinario y un caso de linfogranuloma venéreo por clamidias.

En total, la estadística contempla 435 casos relacionados con otras enfermedades de transmisión sexual.

Ante la presencia de síntomas o factores de riesgo, el IMSS recomendó acudir a los servicios de salud y realizar las pruebas de detección correspondientes.

La institución puso especial énfasis en el embarazo, al señalar que identificar oportunamente las infecciones permite proteger la salud de la madre y del recién nacido.

El IMSS Coahuila informó que continuará con las acciones de vigilancia epidemiológica, prevención, orientación, diagnóstico y atención en materia de salud sexual y reproductiva.