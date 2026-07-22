Torreón rediseña su administración para agilizar trámites y reforzar su defensa legal

TORREÓN, COAH.– Con el firme propósito de acelerar la marcha del gobierno local y dar respuestas más expeditas a los ciudadanos, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís puso en marcha una reorganización enfocada en blindar el apartado legal y potenciar el rendimiento de dependencias clave como el Sistema Integral de Mantenimiento Vial (SIMV) y la Dirección de Urbanismo.

El munícipe detalló que las nuevas atribuciones conferidas a la Consejería Jurídica responden a un esquema largamente planeado que, tras el aval del Cabildo, dota al Ayuntamiento de los instrumentos legales indispensables para blindar el erario y resolver con mayor solvencia los trámites oficiales.

Al frente de esta oficina, Gerardo Márquez Guevara asumirá la encomienda de centralizar y dar puntual seguimiento a todos los litigios pendientes que enfrenta el municipio, abarcando tanto a las direcciones centralizadas como a los organismos descentralizados.

“Creo que lo interesante aquí es la conjunción de esfuerzos en los juicios que tiene el Ayuntamiento en distintas dependencias, inclusive en descentralizados, y que luego los llevan por aparte y, al final, únicamente vienen a dar cuenta del estatus del juicio”, apuntó el edil.

Riquelme Solís puntualizó que la prioridad es unificar toda la información legal para tener mapeada la cantidad exacta de procesos, su naturaleza, el estatus en el que se encuentran y el impacto potencial que pudieran representar para las finanzas de la ciudad.

Asimismo, precisó que giró instrucciones para que cada expediente sea clasificado minuciosamente por área de adscripción y tipo de demanda, garantizando así un monitoreo riguroso y permanente.

En el rubro de infraestructura urbana, el alcalde subrayó la urgencia de fortalecer al Sistema Integral de Mantenimiento Vial (SIMV), especialmente ante el rezago histórico en materia de recarpeteo, pavimentación y apertura de nuevas arterias vehiculares.

Bajo esta premisa, confirmó que se mantienen gestiones estrechas con la administración estatal para allegarse de fondos extraordinarios, al tiempo que se busca empatar las intervenciones del SIMV con las del sistema de agua y drenaje para evitar aperturas dobles y el desperdicio de recursos en las vialidades.

El mandatario municipal adelantó que estas modificaciones continuarán en el corto plazo mediante la armonización de reglamentos internos que permitan aligerar la burocracia, enfatizando que no hay tiempo para curvas de aprendizaje.

Como parte de dichos movimientos, se proyecta la creación de la Secretaría Técnica —figura que requerirá una reforma reglamentaria—, para la cual ha designado a Angelina Lidia García Ruenes, perfil con trayectoria previa en la Jefatura del Despacho durante la gestión de Román Alberto Cepeda.

Esta nueva dependencia se encargará de evaluar el cumplimiento de metas de cada secretaría y concentrar los insumos informativos requeridos para la integración de los informes de gobierno del titular del Ejecutivo municipal.

Riquelme Solís refrendó su confianza en los perfiles recién nombrados, destacando su probada experiencia en el servicio público, y garantizó que la transición no ha mermado la atención cotidiana a la ciudadanía.

Como muestra de ello, resaltó que en la Dirección de Urbanismo se logró destrabar el rezago acumulado y se han estado liberando de manera fluida los trámites que permanecían congelados.

Asimismo, el alcalde ratificó que el rediseño institucional busca romper inercias de aislamiento entre oficinas, unificar criterios de trabajo y garantizar que cualquier gestoría que efectúen los torreonenses se resuelva con absoluta agilidad.