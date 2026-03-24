Detectan 2 nuevos casos de sarampión en Coahuila; aumentan a 10

Este incremento se acompaña de un aumento en el número de casos sospechosos, que ya suman 148 en la entidad, superando los 132 reportados la semana anterior.

La Secretaría de Salud federal informó que el estado de Coahuila registró dos nuevos casos de sarampión, con lo que la cifra total asciende a 10 contagios confirmados en lo que va de 2026.

A pesar de la actualización de cifras, el reporte federal no precisó el grupo de edad de los nuevos pacientes, los municipios donde se detectaron estos contagios, ni su estado de salud actual.

No obstante, se indicó que Coahuila no registra defunciones por esta enfermedad hasta el momento.

Cabe señalar que el repunte del sarampión ha impactado con fuerza al continente americano, siendo México el país con mayor número de casos en la región.

A nivel nacional, se reporta un acumulado de 7 mil 816 casos confirmados y cerca de 20 mil casos sospechosos.

La situación en los estados colindantes con Coahuila también mantiene en alerta a las autoridades sanitarias. Durango registra 185 casos confirmados y una defunción, mientras que Nuevo León suma 46 casos confirmados, sin fallecimientos.

En perspectiva histórica, Coahuila presenta una incidencia menor en comparación con el año anterior, cuando en 2025 se contabilizaron 55 contagios, frente a los 10 actuales.

A nivel nacional, en materia de mortalidad, se han reportado ocho muertes durante 2026, cifra inferior a las 27 defunciones registradas en 2025.

Grupos vulnerables y medidas de prevención

Los datos epidemiológicos señalan que los menores de un año concentran el mayor número de contagios. Ante este panorama, la campaña de vacunación en Coahuila se mantiene activa, con la aplicación de dos tipos de biológicos: uno dirigido a bebés y otro para personas menores de 49 años que no hayan sido inmunizadas durante su infancia.