Comisiones de la Cámara de Diputados aprueban reforma de reducción a jornada laboral a 40 horas

El diputado Alejandro Domínguez, del PRI, sostuvo que la falta de respaldo económico para las empresas podría traducirse en la pérdida de empleos.

En ese sentido, advirtieron que la reforma, en los términos actuales, “así no va a funcionar” . Además, señalaron que el dictamen omite mecanismos de apoyo para las micro, pequeñas y medianas empresas, particularmente incentivos fiscales que les permitan absorber los costos derivados de la reducción de la jornada laboral.

Durante la discusión en comisiones, legisladores de oposición expresaron su inconformidad con el contenido de la iniciativa, al considerar que el establecimiento de un solo día de descanso resulta insuficiente y contradice propuestas previas que contemplaban dos días libres por cada cinco de trabajo.

DISCUSIÓN DE LA REFORMA A LA JORNADA LABORAL EN COMISIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

Se prevé que el dictamen sea discutido y, en su caso, aprobado este martes 24 de febrero por el pleno de la Cámara de Diputados, lo que marcaría un paso clave en el proceso legislativo de la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo.

La reforma de reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales fue aprobada en la Cámara de Diputados , luego de que las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Trabajo y Previsión Social aprobaron el dictamen por unanimidad, con 61 votos a favor.

“La pequeña y la mediana empresa dijo que no se cuenta con el respaldo financiero para absorber los costos de un cambio de tal magnitud y, por lo tanto, se planteaba la necesidad de contar con incentivos fiscales para la pequeña y la mediana empresa, para poder hacer frente a este planteamiento, circunstancia que no ocurre en esta reforma, y hay que decirlo con mucha responsabilidad, cuando una empresa no puede cubrir los costos o absorberlos, pues no desaparecen los costos, lo que desaparece son los empleos”, subrayó.

REFORMA A LA JORNADA LABORAL NO ASEGURA DOS DÍAS DE DESCANSO

En su intervención, la diputada Noemí Luna, del PAN, criticó que el dictamen no garantice dos días de descanso por cada cinco de trabajo.

“El problema no es reducir la jornada, el problema es hacerlo mal, Morena anuncia 40 horas, pero mantiene seis días laborales, deja un solo día para el descanso, amplía las horas extras de 9 a 12 horas por semana, una reforma así no va a funcionar”, afirmó.

Por su parte, la diputada Patricia Mercado (MC) recordó que existen al menos 13 iniciativas en San Lázaro que proponen una jornada de 40 horas con dos días de descanso, por lo que llamó a modificar el dictamen.

“Dos días de descanso, el haber dejado a la negociación la posibilidad de que los trabajadores y los patrones se pongan de acuerdo para ese segundo día de descanso, en lugar de ponerlo explícitamente en la Constitución, finalmente, lo que hace, es una reforma que puede hacer en esta negociación desigual, no solamente que no haya dos días de descanso y que siga un día de descanso”, dijo.

Previo a la votación, los integrantes de las comisiones se reunieron con el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, quien defendió la propuesta del Ejecutivo y acusó a la oposición de tergiversar el alcance de la reforma.

“Se está garantizando, además, al menos un día de descanso, esto no quiere decir que no existan dos días de descanso, si se refuerza esto, además con una jornada diaria de ocho horas, al tener 40, pues tenemos como resultado cinco días de trabajo como una realidad. Un manejo mediático en ocasiones muy mal intencionado, que busca con ello desvirtuar lo que es el objetivo principal de esta reforma, y que en otras ocasiones, incluso, puede también hasta derivar de posicionamientos políticos que, si bien válidos, no hacen justicia en absoluto el planteamiento que se está haciendo de esta iniciativa”, afirmó.

(Con información de El Universal)