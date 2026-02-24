Diputados guardan minuto de silencio por 25 Guardia Nacional muertos en operativo en Jalisco

CDMX.- El pleno de la Cámara de Diputados guardó un minuto de silencio en memoria de 25 elementos de la Guardia Nacional que murieron durante el operativo realizado el domingo pasado para capturar a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

La sesión incluyó un reconocimiento a la participación de integrantes de las Fuerzas Armadas y de la propia Guardia Nacional en las acciones desarrolladas ese día, de acuerdo con lo expuesto en tribuna por la presidencia de la Mesa Directiva en funciones.

El presidente de la Mesa Directiva en funciones, Sergio Gutiérrez Luna, pidió a los legisladores ponerse de pie para rendir el homenaje. “Esta presidencia le pide a todas y a todos los presentes, ponerse de pie para otorgar un minuto de silencio por los integrantes de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Federales que perdieron la vida el domingo pasado, en cumplimiento de su deber y en protección de las ciudadanas y de los ciudadanos de México”, expresó.

Gutiérrez Luna añadió que se trataba de un reconocimiento para quienes participaron en el operativo y, de manera particular, para quienes murieron durante el cumplimiento de sus funciones, según su mensaje ante el pleno.

Como antecedente inmediato, en el mismo contexto se informó que Nemesio Oseguera, “El Mencho”, fue aprehendido el domingo 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco, y que posteriormente falleció debido a heridas sufridas durante el operativo.

De acuerdo con la información atribuida a la Secretaría de la Defensa Nacional, la muerte ocurrió derivada de las lesiones registradas durante las acciones para su captura.

El minuto de silencio se realizó como parte de la respuesta institucional del recinto legislativo ante el saldo de bajas reportado en el operativo y el reconocimiento a las corporaciones federales involucradas.