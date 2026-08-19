Detectan embarazo de 34 semanas en niña de 12 años en Múzquiz; el padre sería otro menor de 12 años

La menor acudió al nosocomio acompañada de su madre debido a molestias en el abdomen. Durante la valoración médica se realizaron los estudios correspondientes y se detectó el avanzado estado de gestación.

La Secretaría de Salud de Coahuila confirmó el caso de una niña de 12 años que fue atendida en el Hospital General de Múzquiz, donde los estudios médicos revelaron que cursaba un embarazo de 34 semanas de gestación.

Ante el hallazgo, personal del hospital notificó de inmediato a la Fiscalía General del Estado y a la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif), instancias que activaron los protocolos correspondientes para proteger a la menor y esclarecer las circunstancias del embarazo.

AUTORIDADES INDAGAN EL CASO

De acuerdo con los primeros datos recabados, la niña permanece bajo seguimiento médico, mientras que las autoridades realizan las diligencias necesarias para establecer cómo ocurrió el embarazo y determinar si existe alguna conducta que pudiera constituir un delito.

Las investigaciones se mantienen bajo reserva debido a que están involucrados menores de edad. Por ello, las autoridades han evitado proporcionar información que permita identificarlos.

Como parte de las primeras indagatorias, se estableció que otro menor, también de 12 años, sería presuntamente el progenitor del bebé.

MANTIENEN PROTECCIÓN Y SEGUIMIENTO

La Pronnif y el Ministerio Público continuarán con el acompañamiento del caso, además de las acciones de protección que correspondan para garantizar el bienestar de la niña.

Las autoridades señalaron que, al tratarse de menores de edad, no se darán a conocer mayores detalles mientras continúan las investigaciones y el seguimiento médico.