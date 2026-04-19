Detienen a 32 personas en operativos de seguridad en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.— Como parte de la estrategia de seguridad impulsada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, encabezado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, mantuvo operativos interinstitucionales durante el fin de semana que derivaron en la detención de 32 personas por diversas faltas administrativas. En estas acciones participaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal, Guardia Nacional, Policía Estatal, Secretaría de Marina y la Dirección de Seguridad Pública Municipal, en un esfuerzo coordinado para fortalecer la vigilancia y preservar el orden público.

De acuerdo con la corporación municipal, las personas detenidas fueron puestas a disposición de la autoridad correspondiente, a fin de que se determine su situación legal conforme a derecho. El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que en el municipio se sigue la política de seguridad estatal basada en la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, con el objetivo de mantener la paz social en la región.

“Trabajamos en total coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, fortaleciendo todos los días la seguridad en Ramos Arizpe. Aquí hay orden, hay estrategia y hay resultados, porque nuestra prioridad es la tranquilidad de las familias”, expresó. Finalmente, el edil señaló que estos operativos continuarán de manera permanente, como parte de un esquema enfocado en la prevención del delito, la presencia policial y el fortalecimiento institucional, siempre con apego a los derechos humanos y a los protocolos establecidos.

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