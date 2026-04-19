Detienen a 32 personas en operativos de seguridad en Ramos Arizpe

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Coahuila
/ 19 abril 2026
    Detienen a 32 personas en operativos de seguridad en Ramos Arizpe
    Intervinieron la Agencia de Investigación Criminal, Guardia Nacional, Policía Estatal, Marina y Seguridad Pública Municipal. CORTESÍA

En los operativos participaron corporaciones de los tres niveles de gobierno

RAMOS ARIZPE, COAH.— Como parte de la estrategia de seguridad impulsada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, encabezado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, mantuvo operativos interinstitucionales durante el fin de semana que derivaron en la detención de 32 personas por diversas faltas administrativas.

En estas acciones participaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal, Guardia Nacional, Policía Estatal, Secretaría de Marina y la Dirección de Seguridad Pública Municipal, en un esfuerzo coordinado para fortalecer la vigilancia y preservar el orden público.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/ramos-arizpe-encanto-trabajo-y-seguridad-que-impulsan-su-crecimiento-DC20110311

De acuerdo con la corporación municipal, las personas detenidas fueron puestas a disposición de la autoridad correspondiente, a fin de que se determine su situación legal conforme a derecho.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que en el municipio se sigue la política de seguridad estatal basada en la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, con el objetivo de mantener la paz social en la región.

$!Las personas detenidas fueron puestas a disposición de la autoridad competente.
Las personas detenidas fueron puestas a disposición de la autoridad competente. CORTESÍA

“Trabajamos en total coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, fortaleciendo todos los días la seguridad en Ramos Arizpe. Aquí hay orden, hay estrategia y hay resultados, porque nuestra prioridad es la tranquilidad de las familias”, expresó.

Finalmente, el edil señaló que estos operativos continuarán de manera permanente, como parte de un esquema enfocado en la prevención del delito, la presencia policial y el fortalecimiento institucional, siempre con apego a los derechos humanos y a los protocolos establecidos.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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