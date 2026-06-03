Saltillo: Javier Díaz instruye despliegue permanente de seguridad por comicios

Con la finalidad de garantizar un ambiente de tranquilidad y seguridad para la ciudadanía durante la jornada electoral del próximo domingo, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, instruyó a la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana a mantener un operativo permanente antes, durante y después de las votaciones. El edil informó que las acciones se desarrollarán de manera coordinada con la Fiscalía General del Estado de Coahuila, la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila, la Secretaría de Marina, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, con el fin de preservar el orden y atender cualquier situación que pudiera presentarse.

Las autoridades municipales recordaron que la ciudadanía cuenta con diversos canales para reportar incidencias o solicitar apoyo, entre ellos los grupos de WhatsApp de los Comités Ciudadanos de Seguridad, el sistema de emergencias 9-1-1, el ChatBot 844 893 0909 y el teléfono de la Policía Municipal 844 414 1114. Finalmente, el Gobierno Municipal reiteró su compromiso de trabajar de manera coordinada con las diferentes corporaciones de seguridad para garantizar que la jornada electoral transcurra en paz y con pleno respeto al ejercicio democrático de la ciudadanía.

Díaz González destacó que es fundamental generar las condiciones necesarias para que las y los ciudadanos puedan acudir a las urnas con confianza y tranquilidad. “Vamos a estar muy al pendiente de las incidencias de seguridad que puedan surgir; realizaremos labores preventivas, pero también estaremos preparados para reaccionar de manera efectiva en los temas relacionados con la seguridad pública”, señaló. El alcalde subrayó que el trabajo coordinado con el Gobierno del Estado y los municipios de la región Sureste de Coahuila será clave para fortalecer las estrategias de vigilancia y respuesta durante el proceso electoral. Por su parte, el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, explicó que, en atención a la instrucción del alcalde, participarán elementos de los distintos agrupamientos de la corporación municipal. Detalló que se intensificarán los patrullajes y la presencia policial en colonias y principales vialidades de la ciudad, privilegiando además las acciones de proximidad social para mantener un contacto cercano con la población.

Las autoridades municipales recordaron que la ciudadanía cuenta con diversos canales para reportar incidencias o solicitar apoyo, entre ellos los grupos de WhatsApp de los Comités Ciudadanos de Seguridad, el sistema de emergencias 9-1-1, el ChatBot 844 893 0909 y el teléfono de la Policía Municipal 844 414 1114. Finalmente, el Gobierno Municipal reiteró su compromiso de trabajar de manera coordinada con las diferentes corporaciones de seguridad para garantizar que la jornada electoral transcurra en paz y con pleno respeto al ejercicio democrático de la ciudadanía.

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