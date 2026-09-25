¡Cuidado! Detienen a integrantes de una banda de montachoques con droga en Nuevo León

MONTERREY, NL.- Autoridades de Guadalupe, Nuevo León dieron un golpe a una banda de montachoques cuando detuvieron a dos de sus integrantes en posesión de droga.

Policías de la Unidad de Investigación Criminal de Guadalupe capturaron a los ahora investigados que estarían relacionados con actos de extorsión y amenazas mediante el esquema del “montachoques”.

Se cree que los presuntos operarían en varios municipios del área metropolitana principalmente Guadalupe, San Nicolás y Escobedo.