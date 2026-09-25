¡Cuidado! Detienen a integrantes de una banda de montachoques con droga en Nuevo León
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La captura de los presuntos se registró en Guadalupe, pero se presume que actuarían en varios ayuntamientos de la zona metropolitana
MONTERREY, NL.- Autoridades de Guadalupe, Nuevo León dieron un golpe a una banda de montachoques cuando detuvieron a dos de sus integrantes en posesión de droga.
Policías de la Unidad de Investigación Criminal de Guadalupe capturaron a los ahora investigados que estarían relacionados con actos de extorsión y amenazas mediante el esquema del “montachoques”.
Se cree que los presuntos operarían en varios municipios del área metropolitana principalmente Guadalupe, San Nicolás y Escobedo.
Los hombres fueron interceptados mediante labores de inteligencia cuando circulaban en un vehículo sobre la calle Acolhua en la colonia Azteca.
Tras realizar una inspección a la unidad que tripulaban, los oficiales localizaron varias dosis de marihuana que llevaban ocultas en una caja de calzado deportivo.
Los presuntos fueron identificados como Rodrigo ‘N’, de 37 años y Salvador ‘N’, de 36 años.
De acuerdo con las primeras investigaciones de la Unidad de Investigación Criminal, ambos son señalados por su presunta participación en un grupo delictivo dedicado a provocar incidentes viales para posteriormente amenazas y extorsionar a sus víctimas, bajo el esquema de “montachoques”.
A los hombres se les decomisaron 18 dosis de marihuana y un vehículo Seat Ibiza.
Ambos quedaron detenidos y a disposición del Ministerio Público por delitos contra la salud.