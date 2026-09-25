¡Cuidado! Detienen a integrantes de una banda de montachoques con droga en Nuevo León

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    ¡Cuidado! Detienen a integrantes de una banda de montachoques con droga en Nuevo León
    Autoridades de Guadalupe, Nuevo León dieron un golpe a una banda de montachoques cuando detuvieron a dos de sus integrantes en posesión de droga. IA | GEMINI
    ¡Cuidado! Detienen a integrantes de una banda de montachoques con droga en Nuevo León
    Autoridades de Guadalupe, Nuevo León dieron un golpe a una banda de montachoques cuando detuvieron a dos de sus integrantes en posesión de droga. POLICÍA DE GUADALUPE
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    Autoridades de Guadalupe, Nuevo León dieron un golpe a una banda de montachoques cuando detuvieron a dos de sus integrantes en posesión de droga. POLICÍA DE GUADALUPE
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    Autoridades de Guadalupe, Nuevo León dieron un golpe a una banda de montachoques cuando detuvieron a dos de sus integrantes en posesión de droga. POLICÍA DE GUADALUPE

La captura de los presuntos se registró en Guadalupe, pero se presume que actuarían en varios ayuntamientos de la zona metropolitana

MONTERREY, NL.- Autoridades de Guadalupe, Nuevo León dieron un golpe a una banda de montachoques cuando detuvieron a dos de sus integrantes en posesión de droga.

Policías de la Unidad de Investigación Criminal de Guadalupe capturaron a los ahora investigados que estarían relacionados con actos de extorsión y amenazas mediante el esquema del “montachoques”.

Se cree que los presuntos operarían en varios municipios del área metropolitana principalmente Guadalupe, San Nicolás y Escobedo.

https://vanguardia.com.mx/show/vanessa-huppenkothen-vive-momentos-de-tension-por-montachoques-si-me-matan-ya-sabemos-que-fue-este-cabr-BM22957336

Los hombres fueron interceptados mediante labores de inteligencia cuando circulaban en un vehículo sobre la calle Acolhua en la colonia Azteca.

Tras realizar una inspección a la unidad que tripulaban, los oficiales localizaron varias dosis de marihuana que llevaban ocultas en una caja de calzado deportivo.

Los presuntos fueron identificados como Rodrigo ‘N’, de 37 años y Salvador ‘N’, de 36 años.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/colaboracion-entre-monterrey-y-saltillo-permite-identificar-a-presunto-montachoques-LH21405835

De acuerdo con las primeras investigaciones de la Unidad de Investigación Criminal, ambos son señalados por su presunta participación en un grupo delictivo dedicado a provocar incidentes viales para posteriormente amenazas y extorsionar a sus víctimas, bajo el esquema de “montachoques”.

A los hombres se les decomisaron 18 dosis de marihuana y un vehículo Seat Ibiza.

Ambos quedaron detenidos y a disposición del Ministerio Público por delitos contra la salud.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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