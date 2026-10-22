Detienen a hombre en estado toxicológico por intimidar a visitantes del Parque La Aurora en Saltillo

El reporte fue atendido el pasado miércoles, cuando las autoridades arribaron al lugar tras una llamada recibida al 911, en la que se reportó la presencia de un hombre que se encontraba al acecho de las personas que estaban conviviendo.

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo detuvo a un hombre en estado toxicológico tras aterrorizar a personas en el parque La Aurora, al norte de la ciudad.

De acuerdo con la denuncia que recibieron las autoridades, fue una mujer quien presentó el reporte luego de que, al ingresar al parque, recibió un susto por parte del hombre.

Además, otros de los visitantes al parque, que es uno de los más alejados de la zona urbana de Saltillo, informaron a través de redes sociales que, aparentemente, el hombre habría intentado asaltar a un grupo de personas.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes lograron la detención de Humberto “N”, de 43 años, quien dio positivo al consumo de cristal a su llegada a la Comisaría.

Aunque los visitantes advirtieron que el hombre había manifestado que portaba un arma, la portación fue descartada tras la revisión realizada por los elementos.

Al respecto, la Comisaría informó que, ante los señalamientos de lo que pudiera ser un delito, Humberto “N” fue puesto a disposición del Ministerio Público.

La autoridad también agregó que existe una bitácora de recorridos permanentes en el parque La Aurora durante todos los días de operación del mismo.