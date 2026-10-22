Detienen a hombre en estado toxicológico por intimidar a visitantes del Parque La Aurora en Saltillo

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    Detienen a hombre en estado toxicológico por intimidar a visitantes del Parque La Aurora en Saltillo
    La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que mantiene recorridos permanentes en el parque La Aurora. ARMANDO RÍOS

Un hombre de 43 años fue detenido en el parque, tras reportes de conductas intimidatorias e intentos de asalto. Dio positivo al consumo de cristal

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo detuvo a un hombre en estado toxicológico tras aterrorizar a personas en el parque La Aurora, al norte de la ciudad.

El reporte fue atendido el pasado miércoles, cuando las autoridades arribaron al lugar tras una llamada recibida al 911, en la que se reportó la presencia de un hombre que se encontraba al acecho de las personas que estaban conviviendo.

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De acuerdo con la denuncia que recibieron las autoridades, fue una mujer quien presentó el reporte luego de que, al ingresar al parque, recibió un susto por parte del hombre.

$!Elementos de la Policía Municipal detuvieron a un hombre de 43 años tras reportes de conductas intimidatorias en el parque La Aurora.
Elementos de la Policía Municipal detuvieron a un hombre de 43 años tras reportes de conductas intimidatorias en el parque La Aurora. ARMANDO RÍOS

Además, otros de los visitantes al parque, que es uno de los más alejados de la zona urbana de Saltillo, informaron a través de redes sociales que, aparentemente, el hombre habría intentado asaltar a un grupo de personas.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes lograron la detención de Humberto “N”, de 43 años, quien dio positivo al consumo de cristal a su llegada a la Comisaría.

Aunque los visitantes advirtieron que el hombre había manifestado que portaba un arma, la portación fue descartada tras la revisión realizada por los elementos.

Al respecto, la Comisaría informó que, ante los señalamientos de lo que pudiera ser un delito, Humberto “N” fue puesto a disposición del Ministerio Público.

La autoridad también agregó que existe una bitácora de recorridos permanentes en el parque La Aurora durante todos los días de operación del mismo.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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