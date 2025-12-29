Detienen a hombre por encender fogata en zona boscosa de Arteaga

La Administración Municipal de Arteaga, a través de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y en coordinación con el Mando Coordinado Policial, informó sobre la detención de un hombre identificado como Pedro “M”, de 49 años de edad, por encender una fogata en una zona boscosa del municipio.

El hecho se registró sobre la carretera estatal Carbonera, a la altura del paraje conocido como El Caracol, donde elementos policiales detectaron la conducta irregular durante labores de vigilancia y prevención. Al constatar el riesgo que representaba la fogata para el entorno natural, los agentes procedieron conforme a la Ley.

TE PUEDE INTERESAR: Arteaga mantiene alerta preventiva ante descenso de temperaturas

El detenido fue puesto a disposición del Juez Calificador, quien será el encargado de determinar la sanción correspondiente, de acuerdo con la normatividad vigente.

El Gobierno Municipal de Arteaga hizo un llamado a la ciudadanía y a quienes visitan el municipio a evitar encender fogatas, arrojar colillas de cigarro o realizar cualquier actividad que ponga en riesgo las áreas forestales, especialmente durante esta temporada, cuando las condiciones climáticas incrementan la probabilidad de incendios.

La autoridad municipal reiteró que la protección del medio ambiente es una responsabilidad compartida y subrayó que Arteaga Somos Todos continuará fortaleciendo las acciones de vigilancia, prevención y concientización para preservar el patrimonio natural del municipio.