Arteaga mantiene alerta preventiva ante descenso de temperaturas

Arteaga, Coahuila.– La Administración Municipal 2025–2027 Arteaga Somos Todos informó que, ante el descenso de temperaturas registrado en las últimas horas y que se prevé continúe hasta mañana, las corporaciones de auxilio y seguridad del municipio se mantienen en estado de alerta preventiva para atender cualquier eventualidad.

Aunque el frente frío se encuentra instalado en la cabecera municipal, hasta las 15:00 horas se reportaba un clima agradable en los principales cañones de la sierra. No obstante, elementos de Protección Civil, Bomberos y Policía Municipal permanecen atentos y listos para responder a cualquier llamado de auxilio derivado de estas condiciones climatológicas.

El albergue habilitado en la Estación de Bomberos de la cabecera municipal está en funcionamiento desde esta mañana, aunque hasta el momento no se ha registrado la solicitud de este servicio por parte de la ciudadanía.

Los rescatistas y bomberos mantendrán sus posiciones operativas durante las próximas horas, mientras que la Policía Municipal continúa con labores de proximidad social. Como parte de estas acciones, algunos elementos realizaron recorridos por comunidades, donde llevaron bolos, pastel y piñatas a niñas y niños, reforzando el acompañamiento social durante esta temporada.

El Gobierno Municipal de Arteaga reiteró su compromiso con la seguridad y el bienestar de la población e invitó a la ciudadanía a mantenerse informada y a reportar cualquier emergencia a los números oficiales del municipio.